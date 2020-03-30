Президенты Путин и Трамп пообщались по телефону

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры в понедельник, 30 марта, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Кремля. Основной темой разговора стала борьба с распространением коронавирусной инфекции в мире. Сообщается, что оба лидера высказали озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире, а также обменялись информацией о предпринимаемых мерах по противодействию угрозе.

В ходе переговоров обсуждалось и состояние мирового рынка нефти. Лидеры договорились о двусторонних консультациях на уровне министров энергетики. Также Путин и Трамп договорились о дальнейших личных контактах.

Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным ряд вопросов особенно актуальных в свете последних событий. В США по данным на 30 марта возглавляет список стран, где коронавирусная инфекция распространяется самыми быстрыми темпами. В регионе более 120 тысяч заболевших. Трамп в связи с этим заявил, что если данная статистика остановится на отметке 200 тысяч, он будет считать это «хорошей работой» своей администрации.