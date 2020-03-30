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Погода на апрель: весну испортит ураганный штурм холода

Москва, 30.03.2020
  • Погода на апрель: весну испортит ураганный штурм холода

Зима не хочет уходить

Владимир Гердо/ТАСС

Прогнозы синоптиков предупреждают о кардинальных переменах в погоде к выходным. Апрель начнет удивлять контрастами и волнами холода, которые будут поступать с северной Атлантики.

Погода в Москве на 14 дней

В Москве весна будет раскачивать температурные качели от 3 до 10 градусов тепла. До конца недели погодой продолжит управлять юго-западный ветер, но к среде, 8 апреля он сменится на северо-западный румб. Холодный воздушный поток выстудит атмосферу до минус 3-4 градусов. После морозного прояснения резко потеплеет, но прогноз на 11 апреля обещает тропический ливень при плюс 11.

Погода в СПб на две недели

По прогнозам, Санкт-Петербург и Ленинградская область примут на себя основной удар непогоды. Пик шторма придется на пятницу, 3 апреля. Как сообщают синоптики, порывы ветра в северной столице будут достигать 26 м/с. Ураган закончится похолоданием до минус 3 и снегопадом. К 10 числу вернется тепло, пойдут дожди при плюс 5.

Прогноз на 14 дней для западных областей

Как сообщает прогноз, с 1 апреля Псковская, Новгородская области начнут испытывать натиск мощной стихии. В среду погоду в Пскове подпортит мокрый снег, гололедица, порывистый ветер до 16 м/с. За неделю температура подрастет до плюс 9, но буря усилится. Пик непогоды ожидается в канун выходных. Ненастье продлится до 6 апреля. После шторма в Великом Новгороде, Пскове похолодает до минус 5.

В Смоленске, Брянске до 2 апреля продолжится слабый снегопад, но и здесь начнет теплеть. Смоленская область будет находиться на периферии ненастного циклона, поэтому ветер будет слабее, воздух холоднее, до плюс 2-5.

Согласно сводкам прогноза, с 3 апреля в Брянской области осадки прекратятся. На выходных потеплеет до плюс 11, позднее ожидается похолодание до плюс 5. Через 14 дней, к середине месяца, на фоне потепления погоды польют ливни.

Прогноз на 14 дней для юга европейской России

По прогнозу, Краснодарский край накроет волной тепла. Ветер ослабнет до 8-10 м/с, предварительно разогнав облака. В Краснодаре в выходные ожидается плюс 17-20, на побережье, в Сочи до 16-17 выше нуля, но с понедельника погода испортится. 7 апреля прогнозируется сильная гроза, ливень.

Как сообщает прогноз, на Ставрополье сохранится облачность и прохлада. В Ставрополе в начале апреля пройдет слабый дождь. С пятницы температура начнет подниматься, в понедельник днем дорастет до плюс 19. 7 и 8 апреля пройдут ливневые дожди при 10-13 градусах выше нуля. В субботу, 11 числа, ожидается до 24 тепла, сильный ветер до 20 м/с.

Прогноз погоды на апрель в Западной Сибири

На юго-западе Сибири прогнозы обещают снег, мокрый снег, дождь. В Перми пройдут слабые осадки. Погода прояснится и потеплеет на выходных, но со вторника, 7 апреля, Пермский край снова накроет облачный влажный фронт, пойдет мокрый снег.

Погода в Свердловской области будет теплее на 2-3 градуса. Погода в Екатеринбурге:  по прогнозам, в городе по ночам продолжит подмораживать до минус 4-5, днем до плюс 6-8.

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