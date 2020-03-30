Россия сокращает количество рейсов по вывозу своих граждан из-за границы

Начиная с 31 марта, Россия сокращает количество рейсов, которыми россияне возвращаются на родину, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. По данным на 30 марта в РФ из-за рубежа вернулись уже 150 тыс. человек. Чиновник пообещал, что российские авиакомпании и МИД будут оперативно доводить до остающихся за границей россиян графики вылетов, сообщает «Коммерсантъ».

«Штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, возвращающих наших граждан», - заявил Дитрих. По его словам мера принята для более тщательного обследования каждого прилетающего.

«Каждого из прилетающих сегодня необходимо в пунктах прилета внимательно, подробно встретить, отработать, обработать», - заявил Дитрих.

Напомним, начиная с 27 марта, РФ временно прекратила все международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта правительство объявило о полном закрытии границ.

На сегодня в России зафиксировано более 1800 заболевших новой инфекцией, которая распространилась по миру из китайского Уханя в начале года. В мире зафиксировано более 600 случаев выявления коронавируса. На первом месте по распространению заболевания находятся США , Италия и Испания. В Китае объявили о победе над эпидемией.