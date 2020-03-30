Собянин обещает жестко контролировать передвижение москвичей

К концу недели в Москве могут заработать информационные системы, которые позволят жестко контролировать передвижения жителей столицы передает РИА «Новости» заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

Столичный мэр сообщил, что власти ждут «принятия федерального закона, который позволит более активно работать по вопросу контроля за передвижением москвичей».

Напомним, с 30 марта в столичном регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста.



Работающие граждане имеют право пользоваться общественным транспортом, который, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает работать в Москве. Москвичам также разрешается покупать продукты в ближайшем продуктов магазине и лекарства в аптеке. Разрешен и выгул собак вблизи от дома.

Со вчерашнего дня в столице закрыты все парки, а детские площадки обнесены лентами, обозначающими запрет прогулок на данной территории. Разрешается также выносить бытовой мусор. В случае необходимости в медицинской помощи выход из дома также разрешен. Москвичи вправе выезжать из Москвы, а также возвращаться в город по месту жительства.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, первые случаи которого были выявлены в китайском мегаполисе Уахань. В настоящее время вирус выявлен в 177 странах мира, заболело более 600 тыс. человек. В России насчитывается более полутора тысяч инфицированных граждан. Странами, где инфекция распространяется наибольшими темпами, являются США, Италия и Испания.



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