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Тимошенко заявила о готовящейся на Украине «афере века»

Москва, 30.03.2020

Украинское правительство планирует принять закон о продаже земли, прикрываясь эпидемией коронавируса, считает лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Данные действия властей, по ее мнению, являются «аферой века».

Закон планируется принять на внеочередном заседании Верховной рады, поделилась политик имеющейся у нее информацией. На своей странице в соцсети фейсбук Тимошенко рассказала, что в случае принятия «закон уже через несколько лет позволит иностранцам скупить украинские черноземы».

«Наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам», - поделилась Тимошенко. Она добавила, что граждане из-за карантина не могут выйти на улицы и выразить свой протест по данному решению.

При этом правительство убеждает украинцев, что только в случае принятия данного закона, страна сможет получить очередной кредит от Международного валютного фонда, что позволит Украине избежать дефолта. Тимошенко называет подобные заявления «обманом и циничной манипуляцией».

 «Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены»,  - продолжила политик.

Напомним, украинские депутаты приняли в ноябре прошлого года закон о земле в первом чтении. В декабре к документу уже были готовы поправки, автором которых выступил аграрный комитет. В случае принятия закона украинские земли смогут покупать компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, работающие на Украине более трех лет.

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