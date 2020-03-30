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Трамп сообщил, что намерен позвонить Путину в ближайшие часы

Москва, 30.03.2020
  • Трамп сообщил, что намерен позвонить Путину в ближайшие часы

ТАСС

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие часы провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс», ссылаясь на заявления американского лидера телеканалу Fox News.

Трамп подчеркнул, что в планах обсуждение с российским коллегой вопросов, связанных с ценами на нефть и с торговлей. Помимо этого Трамп заявил, что Путин в ходе разговора поднимет вопрос об отмене антироссийских санкций. Президент США утверждает, что его российский коллега «просит об этом два года». Также Трамп еще раз заявил о том, что все заявлении о сговоре между его предвыборным штабом и Москвой накануне выборов 2016 года в США не подтвердились. Вместе с тем политика в отношении РФ при администрации Трампа - жестче, чем у любого другого президента США, добавил американский президент.

Ранее президент Путин входе онлайн-саммита G20 26 марта предложил ввести на период пандемии коронавируса мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости. Он уверен, что необходим «солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок».

В Кремле также сообщили, что помощь Италии в период пандемии не связана с политикой и возможностью отмены антироссийских санкций.

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