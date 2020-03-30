Украина откладывает массовую приватизацию

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что «большая приватизация» откладывается до стабилизации ситуации на мировых рынках.

«В условиях мирового экономического турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках», – написал Сенниченко на своей странице в Facebook.

Ранее в правительстве Украины заявляли о том, что кабинет министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий общая балансовая стоимость которых составляет 12 млрд гривен (430 млн долларов США).