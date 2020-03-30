В России ужесточается наказание за нарушение карантина

По заявлению главы кабмина Михаила Мишустина, российское правительство одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина. Новость прозвучала на совещании с вице-премьерами. Также премьер призвал проработать возможность введения режима самоизоляции в регионах, чтобы сработать на опережение.

«Наша основная задача - это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», - сообщил Мишустин.

Уточняется, что в КоАП будут внесены поправки, касающиеся размера штрафов.

Так, если из-за нарушения карантина кто-то заразился и умер, то нарушитель должен будет заплатить от 150 до 300 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф может достигать размера полумиллиона рублей, а для юрлиц, чьи действия приведут к гибели людей, - до миллиона рублей.

Граждане, чьи действия угрожают окружающим, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, в Москве с 30 марта режим карантина действует для всех возрастных категорий, исключением являются граждане, которые не могут выполнять свои обязанности в удаленном режиме.