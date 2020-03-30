В России выявлено 302 новых заболевших коронавирусом

За истекшие сутки в России выявлено 302 новых случая коронавирусной инфекции в 35 регионах, передают из оперативного штаба.

По данным на 30 марта, число заболевших в РФ составляет 1836 в 71 регионе.

В России больше всего заболевших заболевших коронавирусом в Москве - 1226 больных.



В общей сложности в мире заболело новым вирусом 634 тысячи человек, 124 тысячи человек успешно поправились.



Первыми по числу распространения вируса являются США, на втором месте Италия, далее следует Испания, Иран, Франция и Великобритания.



Онлайн карта коронавируса и его распространения в США, Италии, Испании и других странах мира здесь: maps.arcgis.com

В Китае, откуда пошел коронавирус по миру, объявили об остановке эпидемии. В стране налаживается внутренний режим, снят карантин с города Ухань. Основной задачей для КНР на сегодня является выявление завозных случаев инфекции, сообщает департамент здравоохранения Китая.