«Прогноз благоприятный»: врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов заявил, что коронавирус становится менее агрессивным, а уже в апреле его распространение может пойти на спад.



Карта коронавируса и его распространения в мире: maps.arcgis.com

«Я считаю, прогноз весьма благоприятный», - сообщил медик агентству РИА «Новости». Шумилов добавил, что по «нашим наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале».

Владимир Шумилов уверен, что в ближайший месяц стоит ожидать спада распространения коронавируса. По заявлению российских чиновников, система здравоохранения РФ оказалась готовой к распространению коронавируса.

Напомним, в конце декабря Китай заявил в ВОЗ о вспышке неизвестной ранее инфекции в мегаполисе Ухань. 11 марта организация признала заболевание пандемией. По данным на 30 марта случаи заболевания зафиксированы в 177 странах мира. Заразилось в общей сложности около 634 тысяч человек. В России зафиксировано более полутора тысяч случаев заболевания.

Самая трудная ситуация с распространением коронавируса на сегодня складывается в США, Италии, Испании. Пекин заявил о прекращении эпидемии.