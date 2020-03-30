За покупку нефти начали доплачивать

К концу марта-2020 цены на нефть не только не стабилизировались, но и продолжают уходить в красную зону. Так, стоимость фьючерсов на нефть WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года, – до 19,48 за баррель. Обвал составил 8,5%. Brent хотя и стоил 23,01 доллара за баррель, терял 6,1%. Сырье продолжает дешеветь на фоне поступающих новостей о росте в мире числа заразившихся коронавирусом.



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Такая ситуация уже имеет последствия, которые в дальнейшем будут носить фундаментальный характер. Цены на нефть на физическом рынке в США стали отрицательными. Производители сырья начали доплачивать потребителям, чтобы они забрали у них «черное барахло», сообщило агентство Bloomberg. Это, в частности, коснулось высокосернистого сорта Wyoming Asphalt Sour, который используется в основном для производства битума.

Трейдер Mercuria Energy Group в середине марта запросил за баррель этой нефти минус 0,19 центов, фактически доплатив за возможность избавиться от запасов. При этом стоимость нефти Canadian Western Select – бенчмарка для отрасли добычи трудноизвлекаемой нефти в Канаде – упала в пятницу до 5,06 доллара. Сорт Southern Green Canyon из Мексиканского залива стоит 11,51 доллара, сорт Oklahoma Sour – 5,75 доллара, Nebraska Intermediate – 8 долларов, Wyoming Sweet – 3 доллара.

Нефть остается под давлением на фоне перспектив все более жесткого сценария мирового карантина, отмечает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. На текущий момент средний прогноз по длительности карантина составляет шесть месяцев. Вероятно, сейчас мы наблюдаем наибольший шок спроса на нефть в истории. Эта ситуация оборачивается провалом цен с немедленной или близкой поставкой.

Впрочем, говорит эксперт, на рынке нефти игроки рассчитывают на скорое повышение цен, что видно по экстремально высокому контанго (разнице в цене контрактов с поставкой спустя 6 месяцев и более). После карантина рынки настраиваются на быстрое восстановление активности по примеру Китая. Однако цены вряд ли быстро вернутся в район 65 долларов, где они были на первых тревожных новостях о вирусе в конце января.

Для России это означает, уверен Алексей Кириенко, что цена на нефть может восстановиться на отметке около 40 долларов, в точке бюджетного равновесия, не раньше осени. Без финансового кризиса, восстановление, хотя бы частичное, может пройти намного быстрее, чем после обвала в 2009 году. Несмотря на то что в ближайшие месяцы бюджет РФ может оказаться резко дефицитным, внушительный запас накопленных резервов пока позволяет не беспокоиться о платежеспособности государства, что снижает напряженность на финансовых рынках.

Между тем, всего неделю назад прогнозировалось, что производители нефти скоро столкнутся с отрицательными ценами на нефть – и вот это произошло, и пока касается США и Канады, но может затронуть и другие страны, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Речь о том, что при низких ценах на нефть на мировом рынке отдельные поставки могут уйти в минус, так как стоимость доставки и премия поставщика «съест» низкую цену. Рекордное снижение спроса из-за коронавируса (сейчас падение спроса оценивается в 15 млн баррелей в сутки, а затем может вырасти до 20 млн. баррелей) и фактический распад ОПЕК+ ведет к тому, что производители начинают работать себе в убыток.

США и Китай объявили, что намерены воспользоваться низкими ценами, чтобы пополнить стратегические хранилища нефти. Но объемов хранилищ для заполнения хватит только на 1,5-2 месяца, так же быстро заполнятся и танкерные мощности. При этом производителям придется либо сокращать добычу до минимума, либо консервировать скважины (что очень затратно и технологически не просто).

В данной ситуации есть два варианта развития событий, полагает аналитик. Первый – страны-производители экстренно созывают совещание и сообща принимают решение о снижении добычи. Что вряд ли возможно, так как лидерам рынка важно использовать текущую ситуацию, чтобы вытеснить конкурентов и увеличить свою долю присутствия. Поэтому более вероятен второй вариант: США и Саудовская Аравия принимают совместные решения, организуют новый альянс, который решит, за чей счет эти страны окончательно займут места лидеров нефтедобычи.

Саудовская Аравия имеет самые большие возможности для наращивания добычи нефти по низким ценам, США обладают таким универсальным инструментом, как санкции, считает Артем Деев. Скорее всего, деление рынка будет происходить за счет России – стоит ожидать санкций со стороны США «за обрушение рынка нефти» или с какой-то другой формулировкой. Тем самым Штаты и КСА уберут из глобального предложения российскую нефть в объеме 5 млн баррелей в сутки – на этом фоне легче будет решить вопрос о дополнительном снижении добычи и приведении рынка к балансу.