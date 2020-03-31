Вход/Регистрация Подписка

Главный врач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Москва, 31.03.2020

У Дениса Проценко – главного врача больницы в Коммунарке – диагностирован коронавирус.

Как передаёт телеканал «Россия-24», медик находится в удовлетворительном состоянии.

«Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке», – цитирует телеканал врачей медицинского учреждения.

Кроме того, отмечается, что в связи с заболеванием главврача в Коммунарке могут ввести дополнительные меры безопасности.

Согласно последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 2337 человек, из них 1613 – в Москве, 121 пациент вылечился, 17 человек скончались. По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заболели, как минимум 800 тыс. человек, 38 714 погибли, более 170 тыс. пациентов выздоровели.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. РЫНОК
    Рынки зазеленели после полива
  2. Покупай, подорожало!
    Ажиотажный спрос на бытовую технику и электронику, вызванный девальвацией рубля и распространением коронавируса, приведет к перенасыщению и стагнации рынка
  3. Когда пандемии придет конец?
    Италия прошла пик заболеваемости в эпидемии COVID-19, но другие страны Европы, в их числе и Россия, отстают на две недели. Отступать болезнь начнет не раньше конца апреля
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама