Главный врач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

У Дениса Проценко – главного врача больницы в Коммунарке – диагностирован коронавирус.

Как передаёт телеканал «Россия-24», медик находится в удовлетворительном состоянии.

«Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке», – цитирует телеканал врачей медицинского учреждения.

Кроме того, отмечается, что в связи с заболеванием главврача в Коммунарке могут ввести дополнительные меры безопасности.

Согласно последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 2337 человек, из них 1613 – в Москве, 121 пациент вылечился, 17 человек скончались. По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заболели, как минимум 800 тыс. человек, 38 714 погибли, более 170 тыс. пациентов выздоровели.