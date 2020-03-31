Индекс РТС вновь выше 1000 пунктов

Российский рынок акций в третьем квартале 2020 года побил много антирекордов по падению, но последнюю торговую сессию марта заканчивает в плюсе. Так, индекс Мосбиржи во вторник поднялся выше 2500 пунктов (+3,10% до 2508,81 пунктов), а «долларовый» РТС вновь преодолел значение 1000 пунктов (+5,83% до 1014,44 пунктов). Всего за первый весенний месяц показатели потеряли 18% и 35% соответственно.

Нефть Brent (июньский фьючерс) во вторник (по состоянию на 19:26 мск) показала незначительный рост до 26,46 долларов за баррель (+0,15%). Российская валюта на этом фоне немного укрепляется – 77,98 рублей за доллар.

Несмотря на сообщения о том, что производители алмазов теряют покупателей из-за коронавируса, акции «АЛРОСА» идут вверх (+10%). В самой компании заявили, что не рассматривают дивидендные каникулы, а в Минфине сообщили, что обсуждают покупку алмазов у производителя. Акции нефтяных компании отыгрывают падение: «Сургутнефтегаз» (+6,94%), «Татнефть» (обыкновенные +5,90%, «префы» +6,88%), «Газпром нефть» (+6,25%), «Лукойл» (+5,74%), «Роснефть» (+4,44%). Также хорошо торгуются акции «Аэрофлота» (+4,43%), ВТБ (+3%), «Сбербанка» (+2,30%).

На фоне дешевеющего золота проседают «Полюс» (-4,79%) и «Полиметалл» (-1,54%).