Коронавирусное перемирие

В последние дни поступают известия об отмене маневров НАТО. Так, в Европе не состоятся самые масштабные за последние 25 лет учения Defender Europe-2020, которые должны были пройти на территории Польши и Прибалтики, в очередной раз разозлив Москву и обрадовав сторонников жесткой линии в отношении России. Невольный «реверанс» США вынуждены были сделать и Китаю. Американо-филиппинские учения, которые должны были пройти с 4 по 15 мая, также отменены. На них, насколько известно, должны были отрабатывать меры по отражению китайского военного десанта. Актуальная задача в свете нескончаемого спора за острова в Южно-Китайском море, в который вовлечены множество государств, в том числе, Филиппины и КНР. Правда, в связи с пандемией коронавируса присмирел и сам Китай. Во всяком случае, учения он пока проводит только сухопутные и в глубине своей территории.

Не состоятся и маневры African lion-2020. Они должны были пройти под эгидой США и затронуть Марокко, Тунис и Сенегал. Словом, о бряцании оружием, повышении боевой и политической подготовки американцы решили временно позабыть.

Но самый парадоксальный результат разразившейся пандемии – это де-факто начавшийся вывод войск международной антитеррористической коалиции из Ирака. Еще в январе, после того, как американцы ликвидировали под Багдадом руководителя подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, иракский парламент, где заправляют лояльно настроенные по отношению к Тегерану шиитские партии, принял категорические решение: иностранные военные должны из страны уйти. На это Дональд Трамп так же категорично ответил: не уйдем. Более того, американский президент недвусмысленно пригрозил Ираку санкциями, как прямыми, так и косвенными – в виде счетов за инфраструктурные объекты, которые построили США и их союзники. После этого в Багдаде умолкли. Шиитский Иран, конечно, друг, товарищ и брат, но так радикально ссориться с Вашингтоном местным властям было явно не с руки.

Прошло два месяца – и из Ирака почти каждый день приходят новости о том, что американцы передают тот или иной объект местным вооруженным силам. В понедельник США отдали иракской армии штаб в мухафазе Найнава, на границе с Сирией. В воскресенье оставлена база К-1, один из ключевых военных объектов в стране. Покинуты базы Аль-Кайим и Кайяра. Американцы перебазируются под Эрбиль в Иракском Курдистане, где спешно сооружается комплекс объектов жизнеобеспечения, чтобы свести контакты солдат с местными жителями к минимуму.

Пентагон всячески отрицает какую-либо связь между этими переменами и пандемией. Он так же не называет количество военнослужащих США, которые покинули Ирак из-за этой, выражаясь термином пресс-релиза американского командования в стране, «плановой передислокации». Союзники Вашингтона не столь щепетильны. Испания, Франция и Германия, за последние пару недель резко сократившие численность своих контингентов в Ираке, прямо называют причину: коронавирус.

Беспокоиться, действительно, есть о чем. В Ираке диагностировано сравнительно мало заболевших – всего лишь полтысячи. Но количество погибших приближается к пяти десяткам. Соотношение пугающее. В Европе или в США умирает от коронавируса меньше заболевших. Не говоря уж о том, что существуют обоснованные сомнения в точности статистики иракского минздрава. Пугает и тот факт, что практически открыты границы с Сирией, где эпидемиологическая ситуация абсолютно непонятна. Есть, наконец, Иран, где заболевших уже пятьдесят тысяч. А граница с ним у Ирака фактически открыта. Да в самом Ираке иранцев не так уж мало. А военные сил антитеррористической коалиции, между тем, постоянно общаются с местными жителями. Ведь их основная задача – тренировка военных иракской армии.

Любопытно, что не очень спешат радоваться выводу американских войск в Иране. Передачу баз военных США там не связывают с действиями проиранских шиитских формирований. Может быть, потому, что с наиболее часто обстреливаемых баз американцы как раз и не уходят. Кроме того, иранцам сейчас самим впору думать, что делать со своими военными в сопредельных странах. Сколько бойцов Корпуса стражей исламской революции, действующих в Сирии и Ираке, заражено коронавирусом, официальный Тегеран не сообщает. Но, видимо, это число немалое. Известно, что от вируса скончался один из руководителей КСИР Хусейн Асадоллахи, который неоднократно выезжал руководить действиями своих подчиненных на местах.

Безусловно, роль коронавируса-миротворца в сложившейся в мире ситуации не стоит преувеличивать. Религиозные радикалы в том же Ираке никуда не денутся. Значит, необходимость в антитеррористической коалиции никуда не исчезнет. Только американцы будут больше полагаться на авиацию, беспилотники и местных союзников. Может быть, изменится принцип пребывания военных США за рубежом: предпочтение будет отдано кратковременным командировкам с минимумом контактов с местными жителями. Но нельзя забывать, что не на одних американцах и европейцах свет клином сошелся.

Для Пентагона каждый заболевший коронавирусом – это не только выбывший из строя солдат. Это еще и угроза иска на круглую сумму, а также удар по престижу. Кто пойдет служить в контрактную армию, если она не может обеспечить нормальную эпидемиологическую защиту? Пока заразившихся коронавирусом в американских войсках всего четыреста человек, этими опасностями можно пренебречь. Но что будет потом? Вот в Пентагоне и готовятся к грядущим проблемам, сокращая свое присутствие там, где это возможно.

Но будут ли придерживаться той же позиции в отношении своих бойцов в том же Корпусе стражей исламской революции? Сомнительно. И уж совсем невероятно, чтобы коронавирус испугал иранских союзников, воюющих на Ближнем Востоке – скажем, группировку «Хезболла». Скорее, ее бойцам объяснят, что появилась новая опасность, только и всего. Мол, не все ли равно, отчего умирать воину джихада, от пули врага или коронавируса?