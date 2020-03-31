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Лукашенко: массовая изоляция во время пандемии убивает людей

Москва, 31.03.2020

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил против массовой изоляции людей во время пандемии. По его мнению, он не понимает тех, кто сегодня ему советует «изолировать, закрыть, перекрыть», так как это просто «убивает людей».

«Запирать людей в этих тухлых квартирах – это не метод, – цитирует белорусского лидера агентство «Интерфакс». – Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение».

При этом Лукашенко пояснил, что изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились.

«В результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение», – подчеркнул он.

При этом президент Белоруссии признался, что что не сдавал тест на коронавирус.

«Честно скажу, я не знаю, пережил этот вирус уже на ногах, или нет», – резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии умер первый больной коронавирусом. Об этом рассказал журналистам глава государства Александр Лукашенко. По его словам, скончавшийся – пожилой мужчина, страдавший сопутствующими заболеваниями.

Согласно последним данным, в Белоруссии коронавирусом заболели 152 человека, один из них умер. При этом число заболевших COVID-19 в РФ составляет 2337 человек, из них 1613 в Москве, 121 пациент вылечился, 17 человек скончались. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели около 800 тыс. человек, почти 39 тыс. человек погибли, более 170 тыс. – выздоровели.

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