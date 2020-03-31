МКБ поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

Московский кредитный банк (МКБ) объявил о специальных условиях для клиентов, пострадавших от коронавируса. В частности, банк предоставит отсрочку платежа на два месяца людям, чьи доходы сократились более чем на 30% из-за сложной эпидемиологической обстановки, потерявшим работу гражданам, а также тем, кто заболел новым вирусом.

МКБ также предусмотрел дополнительные механизмы поддержки клиентов, оказавшихся на обязательном карантине, как в России, так и за ее пределами. Таким клиентам будут отменены штрафы на просрочку по платежам в случае, если штраф начислен один раз в течение первых шести месяцев получения кредита.

Для оформления отсрочки необходимо будет приложить документы, подтверждающие диагноз, копию загранпаспорта с отметкой о прибытии из-за границы, справку с места работы или расторгнутый трудовой договор. Подать документы на отсрочку клиенты смогут, в том числе дистанционно.