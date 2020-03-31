Мосгордума рассмотрит закон об ответственности за нарушение самоизоляции

1 апреля депутаты Мосгордумы на внеочередном заседании в среду рассмотрят законопроект об установлении ответственности за нарушение жителями Москвы режима самоизоляции.

По словам спикера парламента российской столицы Алексея Шапошникова, в повестке заседания два вопроса. Один из них – законопроект об установлении ответственности за нарушение москвичами режима самоизоляции.

«Речь будет идти о внесении изменений в закон «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и столичный Кодекс об административных правонарушениях», – цитирует председателя московской Думы агентство «Интерфакс».

Кроме того, будет рассмотрен проект постановления о внесении изменений в отдельные постановления Мосгордумы. Они касаются организации проведения заседаний парламента столицы в режиме видеоконференций.

Напомним, согласно последним данным, число заболевших COVID-19 в нашей стране составляет 2337 человек, из них 1613 в Москве. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели около 800 тыс. человек, почти 39 тыс. человек погибли.