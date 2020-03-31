После рекордного падения накануне нефтяные котировки растут в ходе торгов на биржах Азии, сообщает «Интерфакс».



Напомним, в понедельник, 30 марта, цены на нефть упали до 18-летних минимумов на опасениях о спаде спроса.

31 марта к 8:26 по московскому времени фьючерсы на май сорта Brent выросли в цене на $0,26 или 1,14% на лондонской бирже ICE Futures, составив $23,02 за баррель. Для сравнения 30 марта Brent потеряла в цене 8,7%.



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Утром 31 марта отыграли на $1,15 (5,72%) - до $21,24 за баррель и майские фьючерсы на WTI в ходе торгов Нью-йоркской товарной биржи. В ходе торгов накануне котировки теряли в цене 6,6%, до $19,27 за баррель. По данным Dow Jones Market Data сорт WTI на момент закрытия торгов 30 марта достигла минимума, начиная с февраля 2002 года, а Brent - с ноября 2002 года. В общей сложности оба сорта потеряли в цене за март 55%.

Прогноз цены на нефть



При этом аналитики считают, что сценарий с падением стоимости до $10 за баррель WTI, или даже Brent «нисколько не исключен» из-за продолжающегося падения спроса потребителей. При этом данные показатели не туманной перспективы будущего, они могут стать реальностью уже в начале-середине второго квартала, передает MarketWatch.