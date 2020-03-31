Первый больной коронавирусом скончался в Белоруссии

В Белоруссии умер первый больной коронавирусом. Об этом рассказал журналистам глава государства Александр Лукашенко. По его словам, скончавшийся – пожилой мужчина, страдавший сопутствующими заболеваниями.

«Жена умершего здорова, она же с мужем жила, дочка здорова, – цитирует Лукашенко РИА Новости. – Потому что у них иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжёлой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его, но не смогли».

Глава государства уточнил, что речь идёт о смерти актёра в Витебске. При этом возраст скончавшегося, а также его фамилию Лукашенко не назвал.

Напомним, ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что борьба с COVID-19 в Белоруссии ведётся «без шума и пыли». По его словам, в стране отказались от введения «драконовских мер», так как система здравоохранения Белоруссии к подобным вызовам готова.

Согласно последним данным, в Белоруссии коронавирусом заболели 152 человека, один из них скончался.