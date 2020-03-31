Погода в Санкт-Петербурге на 14 дней: ураган пройдет стороной

По прогнозам синоптиков, Санкт-Петербургу в начале апреля грозил ураган, но вмешался сильный западный ветер. Его порывы в пятницу будут достигать 22 м/с. Буря пройдет, но меньшей силы.

Погода в Санкт-Петербурге на 14 дней

Метеорологи прогнозируют, что с началом апреля зима окончательно уступит права весне.

Последняя снежная атака на Санкт-Петербург закончится грозой с дождем при плюс 5, а на следующей неделе станет еще теплее, до 7 градусов.

В первые апрельские дни Ленинградская область окажется на пути арктического холодного фронта, поэтому прогноз еще обещает снег и минусовые отметки на термометрах. В северной столице ночами будет до минус 1-2, по области до минус 4.

В выходные, 4 и 5 апреля, солнце сможет прогреть воздух только до плюс 3. Но в понедельник, 6 числа уже будет плюс 7. Из-за вмешательства западного ветра в Санкт-Петербурге вновь похолодает. В четверг температура днем будет всего 2 градуса тепла, ночью - до минус 2.

Точный прогноз погоды в Санкт-Петербурге на апрель месяц

Климатическая ситуация в Ленинградской области изменится в пятницу, 10 апреля. Южные ветра принесут облака, и в Санкт-Петербурге польет дождь при плюс 5 градусах.

Дождливая погода в СПб продлится до середины месяца. Во второй декаде апреля под влиянием антициклона распогодится. Прогноз еще обещает заморозки по ночам до минус 4, но дневная температура больше не опустится ниже нулевой отметки. Ближе к маю потеплеет до плюс 7-8 градусов.