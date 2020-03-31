Синоптики рассказали об удивительной погоде, которая ожидает россиян предстоящим летом.

Новый долгосрочный прогноз метеорологов имеет огромное значение.

Напомним, ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что притормозить распространение в России смертельного коронавируса COVID-19 и даже полностью уничтожить его может сухая, жаркая погода, которая, по данным специалиста, установится на юге европейской части Русской равнины в начале июня, а на большей территории страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге в конце июня – начале июля.

При этом Вильфанд не исключил, что в столице в некоторые дни мая и июня температурный фон будет составлять 25 градусов выше нуля.

«Но только в отдельные дни, а по-настоящему спасительный, стабильный зной установится в РФ уже во втором календарном месяце предстоящего лета», – пояснил он.

В свою очередь Павел Константинов – старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук – напомнил, что июль действительно является самым жарким месяцем для большей части городов нашей страны, где температура обычно на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Между тем доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова подтвердила, что повышенный температурный фон может затормозить распространение COVID-19.

«Это происходит за счёт того, что при жаре капли высыхают, в результате чего вирус «портится». Но увы, окончательно COVID-19 не погибнет, но он будет не инфекционный, а испорченный», – пояснила специалист.

По её словам, вирус «испортится» не сразу. Так, она рассказала, что если сейчас COVID-19 сидит на поверхности 3 дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может прожить всего 3 часа. А за это время гораздо меньше людей этот предмет потрогают.

«Вот за счёт этого и резко снизится число заразившихся», – пояснила Баранова, уточнив, что она ведёт речь об умеренных широтах. При этом даже дневная температура выше плюс 20-21 поможет.

«Если хотя бы будет плюс 21-23 в течение всего одного часа днём, то этого уже будет достаточно, чтобы снизить активность вируса», – резюмировала биолог.



Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в июне в Москве, которая сейчас является эпицентром COVID-19 в России, очень жарко точно не будет – ожидается, что в первый месяц календарного лета-2020 воздух максимально прогреется до плюс 20. При этом, возможны ливни, грозы и сильные порывы ветра. Однако в конце месяца в столичном регионе всё-таки станет теплее – ожидается повышение температурного фона до плюс 23-25.

Зато в июле в Москве, по прогнозу синоптиков, придёт долгожданная жара. В начале месяца погодные градусники будут показывать плюс 25-27, а в середине июля до плюс 30-31. Кроме того, вырастет атмосферное давление, а дожди, что также очень важно, на время прекратятся.

Напомним, сейчас в Москве погода резко испортилась – в конце марта в столичный регион неожиданно вернулась зима. Ухудшение погоды произошло под влиянием атмосферного фронта, который вернул в Москву и Подмосковье мороз, снег и даже метель. Так, накануне вечером подморозило до минус 3, пошёл снег. Всего за ночь на город выпало до 5 мм осадков, а порывы ветра достигали 14-15 метров в секунду. Весь сегодняшний день снег и ветер продолжали господствовать в Москве. При отрицательной температуре воздуха белое покрывало в столице сохранится, а к утру 1 апреля высота снежного покрова увеличится ещё на 1-2 см.

Как отмечают синоптики, в текущем столетии это второй случай такого мощного мартовского снегопада. В 2013 году в последние числа второго календарного месяца весны также было очень снежно, но тогда в Москве сугробы достигали высоты более полуметра.

Погода в Крыму и Краснодарском крае. Прогноз синоптиков

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, стабильно жаркая погода, которая поможет в борьбе с коронавирусом, ожидается в Крыму и Краснодарском крае уже в конце мая – начале июня. В частности, в этот период на южном берегу полуострова прогнозируется плюс 22-25. Например, в Ялте столбики термометров поднимутся до плюс 25 в конце мая и до плюс 27-30 – в июне. В Евпатории и Саках ожидается плюс 26-29. Чуть прохладнее, но всего равно достаточно для того, чтобы убить вирус будет в Керчи и Симферополе. Здесь ожидается плюс 22-24.

Спасительный зной обещают синоптики и жителям Кубани. Так, в Краснодаре воздух в конце последнего календарного месяца весны и в начале июня прогреется до плюс 24-25. Ещё жарче будет в Сочи, Адлере и Новороссийске. Здесь, по прогнозу синоптиков, столбики термометров в первой декаде июня-2020 поднимутся до плюс 27-31.