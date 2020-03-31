Прогноз погоды в Москве: дожди будут поливать до мая

Согласно прогнозу, второй месяц весны в Москве начнется с температурного роста и увеличения интенсивности осадков. До мая будет преобладать пасмурная дождливая погода. Зима на выходных попрощается последним приступом холода.

Прогноз погоды в Москве на неделю

Как обещают синоптики, с первых дней апреля до воскресенья в Москве начнет теплеть, но порывистый ветер будет портить погодную ситуацию.К выходным температура подрастет до плюс 5-8. В столице пройдет дождь, в субботу высока вероятность грозы.В понедельник, 6 апреля, атмосферное давление достигнет своего пика в 761 мм рт.ст. На следующей неделе стрелки барометров поползут вниз, а температура будет расти.

Седьмого апреля прогнозируется облачная погода со слабыми осадками, до плюс 13. До конца недели будет наблюдаться увеличение облачности над Москвой. Дожди усилятся.

Погода в Москве на выходные

В субботу, 11 числа, ожидается сильный ливень при плюс 11. И до середины весны небо над Московской областью не прояснится.Точный прогноз погоды в Москве на месяц апрельПрогноз обещает в столице и области обильные осадки до мая. Такая погода объясняется постоянным наплывом дождевых облаков в центральный регион.

В середине апреля в Московской области похолодает до плюс 6, ночью возможны слабые заморозки до минус 1-3 градусов. Но в начале последней апрельской недели в климатическую ситуацию снова вмешаются южные теплые ветры. Дожди продолжатся, но уже при температуре плюс 17-20 градусов.