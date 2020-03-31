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Психолог рассказала, как легче пережить самоизоляцию

Москва, 31.03.2020

Российский психолог Галина Шакова рассказала, как с пользой для себя и своей семьи провести вынужденный режим самоизоляции, который введён сейчас в большинстве регионов нашей страны из-за коронавируса.

По её мнению, человек, находящийся в самоизоляции, может испытывать чувство одиночества, беззащитности и оторванности от мира. Поэтому, как предупреждает психолог, возникают серьёзные риски впасть в тревожное состояние или даже в депрессию. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно напоминать себе, что данное положение временное и скоро всё нормализуется, передаёт РИА Новости.

При этом она считает, что очень важно знать и помнить, что даже в такой непростой ситуации, вы не один – за стеной есть соседи, друзья, знакомые, родственники, волонтёры, которые при необходимости придут к вам на помощь.

Также Шакова советует вспомнить свои прошлые хобби или освоить новые навыки. Кроме того, можно сосредоточиться на будущих перспективах, каких-то проектах. Всё это положительно влияет на психику человека. Очень полезно, по словам психолога, заняться домашними делами, на которые раньше не хватало времени. Чтобы создать позитивный настрой на целый день лучше всего просыпаться утром под бодрящую музыку.

«Слушайте, подпевайте, пойте сами. Главное, чтобы музыка была радостной или спокойной, в зависимости от её задачи», – пояснила специалист.

Поднять настроение также помогут яркие краски в интерьере и собственное воображение. Чтобы легче пережить самоизоляцию, надо вспоминать приятные человеку места и картины. Например, радугу после дождя или спокойную гладь реки.

«Отслеживайте свои мысли и корректируйте их с уклоном на позитивное мышление – это позволит не впасть в депрессию», – убеждена Шакова.

Психолог напомнила, что в период самоизоляции могут возникать конфликты между супругами, которые вынуждены проводить 24 часа «нос к носу».

«В обыденной жизни большую часть времени большинство из нас проводят порознь, а приходя домой, супругам всегда есть, о чем поговорить, чем поделиться», – отметила она.

Поэтому, как советует Шакова, находясь совместно на карантине, старайтесь давать себе и своему партнёру возможность отдыхать друг от друга. Необходимо выделять время, когда каждый может побыть сам с собой, помня о том, что интересы супругов не должны совпадать полностью.

«Но часть дня надо обязательно проводить за общим делом. При этом личные границы другого нарушать нельзя. Перераспределяйте обязанности, избегайте общение на заведомо конфликтные темы. Играйте в самые разные игры, как бы странно это не звучало, но это отличный способ разрядить обстановку и позитивно провести время. Придумайте, чему бы вы могли научиться друг у друга или совместно. Тогда вы сможете укрепить свои отношения, а не разрушить их», – резюмировала психолог.

Согласно последним данным, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 2337 человек, из них 1613 в Москве, 121 пациент вылечился, 17 человек скончались. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели около 800 тыс. человек, почти 39 тыс. человек погибли, более 170 тыс. – выздоровели.

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