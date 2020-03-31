Российские ученые создали высокоточный тест для выявления коронавируса

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создал новые высокоточные тесты для быстрого выявления коронавируса, а также его носителей, пишет «Интерфакс», ссылаясь на сайт ведомства. Уточняется, что тест представляет собой набор реагентов для выявления инфекции и соответствует «всем современным требованиям к чувствительности и специфичности».

«Новый тест позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov, - Ближневосточного респираторного синдрома», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство сообщает, что тест уже прошел все необходимые испытания и с 25 марта текущего года зарегистрирован для использования на всей территории РФ. Медики уверены, что остановить распространение инфекции возможно только при помощи массового тестирования населения. Процедура поможет выявить заболевших на ранних стадиях, а также бессимптомных носителей.

«Тестирование на коронавирус большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов», - говорится в сообщении.

Напомним, коронавирус нового типа начал распространяться по миру из китайского Уханя в начале года. На период 31 марта в мире насчитывается более 700 тысяч заболевших. Наибольшее количество больных выявлено в США (более 160 тыс.), Италии (106 тыс.), а также в Испании (89 тыс.). В России к настоящему моменту выявлено 1836 заболевших, из которых 66 уже вылечились.



Карта коронавируса и его распространения в мире здесь: maps.arcgis.com