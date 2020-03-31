Из-за низких цен на нефть Россия может начать закупать импортный бензин, пишет «Коммерсантъ». Издание сообщает, что в Европе бензин на период марта текущего года намного дешевле, чем в России.

В настоящее время российские компании не в состоянии снизить цены из-за обязательств по выплате отчислений в бюджет по депферу, механизму, введенному для выравнивания цен в период колебания стоимости нефти.

Согласно данной схеме при высоких ценах на нефть потери нефтяников компенсируются из бюджета страны. При низких ценах отчисления в казну делают нефтяники.



Цены на нефть онлайн: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Как рассказали источники издания, демпфер является болезненной темой для производителей бензина, поскольку это приведет к сокращению доходов бюджета, которых сейчас и так мало.

Подобная ситуация складывалась в России в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства. В случае, если власть не примет срочных мер, резкого увеличения импорта не избежать, считают эксперты.

На данный момент бензин в Европе дешевле российского в среднем на 6-8 тысяч рублей за тонну.

Даже, если учесть ввозную пошлину при нынешнем курсе рубля и НДС, то импортный бензин будет стоить в европейской части страны в среднем 37 тысяч рублей за тонну.