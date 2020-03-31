Россию переводят на ручное управление

Опорный документ, которому сенаторы дали зеленый свет – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Он предоставляет российскому правительству право вводить режим повышенной готовности и ЧС на всей территории страны или в отдельных ее частях. Кроме того, правительство может устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия этих спецрежимов.

Плюс – в случае ЧС правительство имеет право ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному кабмином же списку. Но не более, чем на 90 дней. Также в режиме чрезвычайной ситуации кабинет министров может в исключительных случаях вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

«Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы вместе с вами проходим», – высказался по поводу новых полномочий кабмина пресс–секретарь президента Дмитрий Песков, ответив на вопрос Интерфакса о том, зачем нужна такая мера, если подобным правом уже обладает президент.

Второй ключевой документ касается госказны. Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» предусматривает, в частности, возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения бюджета в текущем году. Средства могут быть использованы на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий эпидемии коронавируса, а также на другие цели, которые определит кабмин.

Неделю назад в российском Минфине заявили, что не планируют проводить секвестр бюджета. Как сообщила пресс–служба ведомства, деньги на поддержку экономики и социальной сферы можно будет изыскать за счет перераспределения. В этом году запланированные расходы бюджета составляют 20,6 триллионов рублей.

Совет Федерации также утвердил создание Комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Подобная уже действовала в 2016 году. В нее войдут как сенаторы, так и депутаты Госдумы.

Вирусная встряска

Президент и правительство анонсировали поддержку гражданам. По этому поводу СФ рассмотрел и одобрил сразу несколько законов.

В первую очередь – о временном повышении пособий по безработицы до уровня МРОТ. Документ предусматривает, что сумма будет исчисляться с учетом районных коэффициентов.

Как отмечается в аннотации к закону, его положения направлены на «поддержку застрахованных граждан с невысокой заработной платой и страховым стажем до 8 лет и могут затронуть порядка 2,3 миллионов человек».

Тем же законом («Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка») упрощается порядок получения ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. С 1 апреля по 1 октября 2020 года подавать документы для продления выплат на детей, не достигших 2-х и 3-летнего возраста, будет не нужно: процедура будет осуществляться автоматически. Не надо будет и оповещать соцзащиту и другие организации о смене места жительства. Кроме того, также, автоматом, будут назначаться ежемесячные выплаты на детей, достигших возраста 1 года или 2 лет.

Ежемесячные выплаты, связанные с рождением или усыновлением первого или второго ребенка будут тоже назначаться без подачи отдельных заявлений. Эта временная норма упростит жизнь более, чем 300 тысячам семьям с детьми.

Не исключено, что эти, пока еще временные меры, заложат фундамент для более серьезных перемен. «В социальной сфере очень много этой шелухи, ненужной, которая очевидна: человек должен раз в три месяца это подтвердить, раз в полгода это подтвердить. Такую справку принести, сякую. Ну расчистите вы эти все завалы, дайте возможностью людям вздохнуть! Ну не надо им доказывать раз в полгода, что у них ребенок есть до трех лет. Ну понятно, что он есть!», – прокомментировала ситуацию спикер СФ Валентина Матвиенко, – «Поэтому, может быть, эта ситуация с коронавирусом нас всех встряхнет и заставит внимательно проанализировать характер и стиль нашей работы по отношению к нашим гражданам».

Налоговый вопрос

Закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает правительству и высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ право до 31 декабря текущего года в ручном режиме регулировать налоговые режимы. Они смогут вводить налоговые каникулы, продлять сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подачи налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности.

Кроме того, с 1 апреля устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса. Общий размер тарифа составит 15% в случае, если выплаты работникам превышают МРОТ. При этом, как отметили в Минфине, в базовой версии закона не прописаны региональные надбавки (например, северные), однако при необходимости этот вопрос будет проработан в кратчайшие сроки.

Плюс – власти регионов смогут самостоятельно решать, вводить ли на своей территории специальный налоговый режим для самозанятых. Пока он действует на территории 23 субъектов РФ, в порядке эксперимента, уже признанного удачным. На него уже перешло уже 550 тысяч человек. С 1 июля другие регионы также смогут ввести у себя подобный режим.

Однако есть и налоговые инициативы, уже воспринятые гражданами без энтузиазма. Речь идет о законе уплаты НДФЛ с процентов по вкладам свыше 1 миллиона рублей. 13% налогом будут облагаться только доходы от этих вкладов, особо подчеркнули инициаторы законопроекта.

«При этом это касается не всех вкладов, а только тех, которые в сумме превышают 1 млн руб. Они начинают начисляться не с первого рубля, предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень существенный налоговый вычет», – пояснил агентству РИА Новости председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Принятый закон предполагает, что при учете текущей ставки ЦБ, налоговый вычет составил бы 62,5 тыс. рублей. И 13% налог надо будет платить только с дивидендных доходов, превышающих эту сумму. Как пояснил присутствующий на заседании Совета Федерации замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, владельцам вкладов не нужно будет в отдельном порядке готовить и подавать налоговые декларации – банки сами будут передавать информацию в ФНС. Сазанов отметил, что норма вступает в силу с 1 января 2021 года и не распространяется на 2020 год.

Нарушения и наказания

Отдельный пакет посвящен наказаниям рублем за нарушения спецрежима. То есть, штрафам. Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» предусматривает, что за нарушение карантина физлица должны будут заплатить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Должностные – от 50 до 150 тысяч рублей. Юрлица оштрафуют на 200 – 500 тысяч рублей. Кроме того, им может грозить административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

В случае же, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью, а то и смерть человека, граждан накажут штрафом в 150 – 300 тысяч рублей, должностные лица – в 300 – 500 тысяч. Индивидуальных предпринимателей и юрлица будут штрафовать на сумму от 500 тысяч рублей до миллиона. А могут и приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Предусмотрено и уголовное наказание за нарушение карантина: штраф или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если действия повлекли за собой смерть человека или создали угрозу массового заболевания людей, штраф составит от 1 до 2 млн рублей. Кроме того, нарушителям запретят занимать определенные должности или осуществлять отдельные виды деятельности в течение 3–5 лет. Можно и лишиться свободы: на срок до 5 лет.

Более длительный тюремный срок – до 7 лет – «светит» в случае, если нарушение карантина одного человека закончится летальным исходом для двух и более людей.

Адекватность ужесточения наказаний за нарушения карантина уже признали в Совете по правам человека при президенте РФ. По мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, удержать режим карантина можно только подобными мерами. «К сожалению, сейчас можем удержать такой режим только жесткими и большими штрафами и силами правоохранительной системы. Об этом говорят все. Об этом говорят в соцсетях, об этом говорят где угодно, но вот только время остановить невозможно. Не всем людям легко осознать всю степень серьезности ситуации, в которой сегодня оказался мир, поэтому механизмы саморегуляции приходятся запускать вместе с использованием государственных рычагов по повышению ответственности», – приводится на сайте Совета комментарий Кабанова.

Доля штрафа в каждом фейке

Кроме того, ужесточается наказание за фейковые новости. За публичное распространение заведомо ложной значительной информации под видом достоверной, которая при этом нанесет вред здоровью человека, будут штрафовать на сумму от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Либо размер штрафа будет эквивалентен доходу за 18 месяцев. Кроме того, в числе наказаний предусмотрены исправительные работы до года или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как отметил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, ранее принятый закон о противодействии распространению фейковых новостей уже работает. «Но все-таки, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, для нас главное, что эти штрафы большие, они направлены на то, чтобы выполнить превентивную функцию. Чтобы все-таки еще раз подумали все: стоит ли играть с чувствами людей в такой очень непростой ситуации», – добавил сенатор.