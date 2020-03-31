По заявлениям врачей распространение коронавируса способна остановить сухая теплая погода.



Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода установится на большей территории страны в июле, на европейской части России в начале июня.

«Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни», - уточнил синоптик.



Как рассказала агентству РИА «Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, за счет высоких температур вирус высыхает и «портится», и если в холоде «вирус на поверхности "сидит" три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может "сидеть" три часа». А за этот срок «подхватить» вирус имеет шансы меньшее количество людей.

«Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. Вот за счет этого снижается число заразившихся», — рассказала Баранова. Она уточнила, что речь идет про поверхности на открытом воздухе, в помещениях с кондиционерами вирус может сохраняться и дольше.

Биолог добавила, что даже при 22-23 градусов тепла достаточно для потери вирусом активности.