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Синоптики рассказали, когда установится погода убивающая коронавирус

Москва, 31.03.2020

По заявлениям врачей распространение коронавируса способна остановить сухая теплая погода.

Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода установится на большей территории страны в июле, на европейской части России в начале июня.

«Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни», - уточнил синоптик.

Как рассказала агентству РИА «Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, за счет высоких температур вирус высыхает и «портится», и если в холоде «вирус на поверхности "сидит" три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может "сидеть" три часа». А за этот срок «подхватить» вирус имеет шансы меньшее количество людей.

«Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. Вот за счет этого снижается число заразившихся», — рассказала Баранова. Она уточнила, что речь идет про поверхности на открытом воздухе, в помещениях с кондиционерами вирус может сохраняться и дольше.

Биолог добавила, что даже при  22-23 градусов тепла достаточно для потери вирусом активности.

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