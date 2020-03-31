США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы

По заявлению госсекретаря Майка Помпео, Вашингтон для снятия санкций с Венесуэлы предлагает создать временное правительство из членов Национальной ассамблеи, представляющей обе стороны, с последующим проведением выборов. Избранный государственный орган мог бы служить «переходным правительством до того, как можно будет провести выборы президента и выборы в Национальную ассамблею».

«Мы надеемся, что это можно сделать в течение шести-двенадцати месяцев», - сообщил Помпео. При этом он добавил, что глава ассамблеи не сможет баллотироваться в президенты. Глава Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя «временным президентом», должны будут признать, что данная Национальная ассамблея является единственной исполнительной властью на весь переходный период, добавил госсекретарь.

Помпео пообещал, что в случае соблюдения данных условий Кракасом, а также ухода из страны иностранных сил безопасности и проведения свободных выборов с допуском международных наблюдателей, США снимут санкции с Каракаса. Помпео надеется, что в Венесуэле серьезно рассмотрят это предложение.

Напомним, в январе 2019 года в Венесуэле оппозиция попыталась свергнуть законного президента Николаса Мадуро, провозгласив новым лидером Хуана Гуаидо, которого поддерживают США. Законный президент после этого объявил о разрыве дипломатических отношений с США, а Гуаидо назвал «американской марионеткой».