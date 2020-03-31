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В США разработан план борьбы с коронавирусом без закрытия предприятий

Москва, 31.03.2020
#Коронавирус
#США
#Мир
  • В США разработан план борьбы с коронавирусом без закрытия предприятий

Zuma\TASS

Дональд Трамп очень хотел объявить о возвращении к работе Соединенных Штатов сразу после Пасхи, которая в этом году выпадает на 12 апреля, но все же благоразумно отказался от своей рискованной идеи, потому что при слишком быстрой отмене ограничений эпидемия, даже если она затухнет, обязательно вернется с новой силой. Вместо этого он порекомендовал продлить программу социального дистанцирования до 30 апреля.

Конгресс, тем временем, с редким для американских законодателей единством и смелостью приняли пакет помощи для бизнеса и американцев на два триллиона долларов, которые, как надеются экономисты, помогут продержаться следующие пару месяцев многим компаниям и домохозяйствам.

Конечно, каждый день социального дистанцирования, которое необходимо для ограничения распространения коронавируса COVID-19, приносит миллиарды долларов убытков. В Американском институте предпринимательства (AEI) разработан план подавления вспышек коронавируса без закрытия предприятий и компаний. Конечно, он нуждается в очень серьезной проверке. Авторы плана считают, что понадобится проводить около 750 тысяч тестирований на вирус в неделю. Такое огромное количество тестирований сейчас возможно благодаря ускоренному тесту, разработанному Abbott Laboratories, который будет определять наличие коронавируса не в течение нескольких дней, а в течение нескольких минут. Люди с положительным результатом смогут моментально самоизолироваться и не заражать коллег в течение еще нескольких дней, как это происходит сейчас.

Конечно, одного тестирования и самоизоляции недостаточно для остановки распространения коронавируса. Медицинским властям понадобится подключить так называемое «отслеживание контактов», то есть необходимо будет искать всех людей, с кем вступал в контакт больной несколько последних дней перед тестированием, потому что коронавирус распространяется и у тех инфицированных, у кого болезнь протекает бессимптомно. Контактировавших с инфицированным будут предупреждать о необходимости сделать тестирование, даже если они чувствуют себя прекрасно и у них нет никаких симптомов заболевания.

Отслеживание контактов широко используется в борьбе с ВИЧ, но проводится вручную. Однако коронавирус распространяется так быстро, что для ускорения процесса отслеживания контактов необходимы технологические решения.

В Сингапуре, например, недавно было разработано приложение, позволяющее очень быстро проводить отслеживание контактов больных. В основе его работы анализ сигналов Bluetooth, позволяющий выявить лиц, которые находились в опасной близости от инфицированного коронавирусом.

В другие времена такое приложение вызвало бы жаркие дебаты относительно нарушения тайны личной жизни. Сейчас ситуация другая, но IT-компании работают над альтернативными решениями, которые позволят провести отслеживание контактов при сохранении анонимности. Как пишет Bloomberg, Apple и Google уже достаточно далеко продвинулись в работе.

Любое приложение по отслеживанию контактов должно также быстро уведомлять людей о том, что находились в контакте с инфицированным человеком и теперь сами могут быть инфицированы и следовательно должны без промедления направиться к ближайшему медицинскому центру для проведения тестирования.

Федеральное правительство должно финансово помочь муниципальным властям и властям штатов внедрять план. От медицинских властей на местах потребуется снизить планку требований к тестированию и тестировать людей, даже не имеющих симптомов заболевания.

Авторы плана призывают связать местные системы в единую общенациональную систему наблюдения, что позволит как проводить тестирование по всей стране, так и получать информацию из всех штатов и округов. Кроме этого, такая система поможет больным быстро и надежно отправляться на карантин. 

В дополнение к системе тестирования и отслеживания контактов власти могут использовать тесты на антитела для обнаружения лиц, уже имеющих вирус, которые могут возвращаться на работу. Такой подход сейчас начинают применять в Германии.

Авторы плана из AEI рекомендуют отменять ограничения после 14 дней подряд снижения числа новых случаев заражения, но отменять их не все сразу, а делать это поэтапно. Причем социальное дистанцирование и удаленная работа должны оставаться как можно дольше. Максимально долго действовать должны и запреты на собрание более 50 человек. Только после появления вакцины против COVID-19, что произойдет по всей вероятности через год, летом 2021 г., все ограничения и запреты могут быть отменены. Если же в каком-то городе или штате произойдет вспышка эпидемии коронавируса, то AEI рекомендует быстрое, но временно «закрытие» очага эпидемии.

О том, сколько заболевших коронавирусом в США и карта коронавируса онлайн здесь: maps.arcgis.com

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