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Трамп, кажется, готов пойти на нефтяную сделку

Москва, 31.03.2020
Шок для нефтяных компаний, который последовал за развалом ОПЕК+, США все-таки очень беспокоит, несмотря на предыдущие заявления властей.
#Россия vs США
#Нефть
#Рынок нефти
#Трамп Дональд
#Путин Владимир
#Экономика
  • Трамп, кажется, готов пойти на нефтяную сделку

Первый шаг к нефтяной сделке с Россией Трамп сделал

EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT/ТАСС

Министр энергетики США Дэн Бруйетт намерен обсудить с главой Минэнерго РФ Александром Новаком ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Об этом, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, заявили в министерстве энергетики Соединенных Штатов. Впрочем, о том, когда именно состоятся переговоры, пока информации нет.

По данным издания, главы министерств обсудят способы, с помощью которых крупнейшие мировые производители сырья могут справиться с проблемой волатильности на мировых рынках нефти в этот беспрецедентный период волнений. Ранее американский президент Дональд Трамп активно выступал против сделки нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, заявляя, что стоимость нефти не должна быть высокой. Однако, по-видимому, на обвал цен до 18-летнего минимума в район 22 долларов за баррель Brent в Америке все-таки не рассчитывали.

В понедельник по инициативе американской стороны, пишет агентство «Прайм», уже состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обсудили состояние рынка нефти и договорились о консультациях на эту тему на уровне министров энергетики. Как позднее заявил представитель Белого дома Джадд Дир, президенты в ходе телефонного разговора отметили важность стабильных рынков энергии.

Обсуждение президентами России и США ситуации на рынке нефти может сформировать осторожные надежды на договоренности по добыче, полагает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. На данный момент не ясно, как будут идти переговоры со стороны США, однако стабилизация цен на нефть и согласование добычи выгодны обеим сторонам. Формально в России, как и в США, нефтедобывающие компании не принадлежат государству. Тем не менее, представители Минэнерго выступают в качестве переговорщиков в кризисные времена. Эта же модель может быть использована и в США.

В 2016-м была схожая ситуация, напоминает аналитик. Тогда нефть приостановила снижение на первых сигналах того, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможности сокращения добычи. До реальных мер пришлось ждать много месяцев, но рынки сумели оттолкнуться от дна. Возможен и другой вариант, при котором сланцевую нефтяную отрасль в США списали за убыточностью, и правительство США не сможет достигнуть принципиальных договоренностей с Россией.

Тот факт, что Вашингтон обратился напрямую к Москве в попытке отрегулировать предложение нефти на рынке, говорит о том, что расчет Кремля оправдался: при текущих ценах на нефть администрация США видит серьезную угрозу для выживания сланцевой отрасти, уверен аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Собственно, Россия и не скрывала, что изначально ее целью было убрать с рынка не Саудовскую Аравию, а сланцевиков.

Этим во многом объяснялась неуступчивость в переговорах с ОПЕК+, члены которой готовы были поступиться долей рынка ради более высоких цен, а Россия навязывала сохранение статуса-кво с возможностью продавать столько нефти, сколько получится по рыночным ценам. Вероятнее всего, полагает аналитик, переговоры в США будут восприняты Россией как возможность снять с себя часть санкций, в первую очередь по проекту «Северный поток – 2». Пойдет ли на это Белый дом – предсказать очень сложно.

Еще в начале марта Дональд Трамп позиционировал низкие цены как дополнительные «налоговые льготы» для жителей США, то есть в целом как неожиданный, но позитивный фактор. Однако сейчас его позиция изменилась на прямо противоположную, и он говорит о необходимости координировать добычу и с Россией, и с Саудовской Аравией, чего США не делали вообще никогда в своей истории.

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