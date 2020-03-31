Обнуление прибыли

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Впрочем, принимая во внимание длинный период нерабочих дней — с 30 марта по 3 апреля, ЦБ уже провел аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 6 апреля 2020 года.

На этот шаг, говорится в сообщении Банка России, он пошел «для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью», раз, и для «сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки», два.

Из сообщения следует также, что в дальнейшем могут быть проведены новые операции по предоставлению ликвидности, а также — и по ее абсорбированию.

Спрос в ходе операции почти в 1,5 раза превысил предложение, достигая 734,184 млрд рублей, отмечает Finanz. Средневзвешенная ставка аукциона составила 6,1643% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 6-6,5555%. При этом второй такой же аукцион состоится сегодня, 31 марта. В общей сложности в ближайшие недели более 4 триллионов рублей смогут получить российские банки от ЦБ, в том числе в виде кредитов под ставку ниже ключевой, чтобы покрыть нехватку краткосрочной ликвидности и не обрывать потоки платежей.

Как отмечается в исследовании Райффайзенбанка, у банков растет число проблемных кредитов в высокомаржином сегменте. Прогнозируется, что падение доходов банков может в сумме составить 0,5-1 трлн рублей (25-50% чистой балансовой прибыли за 2019 год). К этому надо добавить и сокращение комиссионного дохода. Так что, делаетсмя вывод, «по итогам года (в предположении, что во втором полугодии бизнес нормализуется) сектор может показать близкую к нулю прибыль или даже убыток», — говорится в обзоре банка.

Сейчас, по данным авторов исследования, в ЦБ РФ предполагает, что к 30 сентября ситуация с виновником всех проблем — коронавирусом заметно улучшится.

У малых банков возникает еще одна проблема

Предоставление дополнительной ликвидности банкам со стороны ЦБ – совершенно необходимая и стандартная мера регулятора в условиях резкого сжатия рынка, полагает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Она нужна не только для восполнения выпадающих поступлений отдельных банков, объясняет он, но прежде всего для обеспечения достаточности денежной массы в целом в банковской системе. Без этого очень быстро возникли бы массовые разрывы цепочек платежей, что может привести ко всеобщему финансовому коллапсу в стране.

Необходимость принимаемых мер диктуется сильным падением выручки целых отраслей и секторов экономики при пандемии, вызывающей сложности в обслуживании кредитов, добавляет эксперт. Реструктуризация кредитов компаниям и гражданам на полгода, предоставление новых льготных кредитов, в частности, на выплату зарплаты предприятиям, в соответствии с поручениями президента потребуют для банков дополнительных средств в сумме примерно 10 трлн руб.

Однако получение дополнительной заемной ликвидности для банков – лишь восполнение денежного потока, но не означает компенсацию потери прибыли, отмечает он. В 2019 году прибыль по всей банковской системе составила 1300 млрд руб., по данным ЦБ РФ. В 2020 году снижение дохода от процентов в прогнозируемом Райффайзенбанком объёме до 1000 млрд руб. будет связано и с невозвратом кредитов, и с уменьшением общей выдачи нового кредитования, и со снижением банковской маржи. Доходы не процентные, комиссионные и прочие, также резко сократятся из-за общего ослабления деловой активности.

В результате, говорит Марк Гойхман, банковская система действительно может, как в кризисные годы, показать нулевую прибыль, а то и убыток. Учитывая то, что в сумме прибыли в 2019 году львиный удельный вес занимают ведущие госбанки, общее её сокращение будет означать убыточность большого числа средних и малых банков, прежде всего региональных. Это может привести к массовым банкротствам, новым волнам слияния и поглощения в данном секторе.

Но банки выстоят

Вообще же сейчас, указывает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, ситуация не самая типичная. Обычно, когда курс существенно снижается, центробанк стремится извлечь лишнюю ликвидность, чтобы оказать поддержку рублю. Еще в прошлом году наблюдались некоторые сложности с рублевой ликвидностью на фоне активной продажи кредитных продуктов населению. Так как банки накопили большой запас долларов, который практически не приносил прибыли, организации решили привлечь дополнительные средства путем валютных свопов и продолжить стратегию по выдачи прибыльных рублевых кредитов. Во время недавнего падения рубля стоимость операции возросла, тогда как маржинальность необходимо было поддерживать, и здесь на помощь пришел ЦБ.

В целом ситуация с ликвидностью в стране положительная и необходимости срочно кого-то спасать нет, особенно учитывая сезонно высокий приток по текущему счету платежного баланса, уверен аналитик. По оценке регулятора, структурный профицит ликвидности банков составляет весьма комфортные 3,8 трлн рублей.

Центробанки других стран сейчас поступают аналогичным образом — предоставлять дополнительную ликвидность во время кризиса совершенно обыденное явление. Здесь многое будет зависеть от того будет ли государство как-то компенсировать выпадающие доходы и если будет, то в каком объеме, говорит Арсений Дадашев.

Кроме того, добавляет он, в данный момент совершенно не понятно, какая именно доля кредитов может быть реструктуризирована на деле и какой процент будет приходится, например, на МСБ. В среднем можно ожидать, что размер только недополученной прибыли по процентам может превысить 600 млрд рублей. Также стоит учитывать и возможные трудности с возвратом самого тела кредитов, так как из-за карантинных мер многие заемщики будут испытывать проблемы с прибылью, а это в очередной раз может закончится очередным дефицитом ликвидности.

Как считает Арсений Дадашев, именно с целью предотвратить возможные сложности со средствами, ЦБ и решил увеличить максимальный лимит по безотзывным кредитным линиям для крупнейших банков до 5 трлн рублей. В этот раз регулятор действует на опережение и посылает четкий сигнал, что не оставит игроков без поддержки. Тем не менее, говорит эксперт, текущий кризис является уникальным: многое будет зависеть от продолжительности карантина и того как долго бизнес активность будет пребывать в парализованном состоянии. Несмотря на заявленную победу над COVID-19, в Китае вновь закрывают кинотеатры и готовятся ко «второй волне» эпидемии.

С учетом того, что по России вирус начал распространяться совсем недавно и пик заболеваний еще не пройден, можно ожидать, полагает Арсений Дадашев, что карантинные меры в той или иной степени будут сохраняться, как минимум, до середины третьего квартала, а значит, и банки, также как и представители реальной экономики, будут находится в подвешенном состоянии долгие месяцы. Денег из ФНБ должно хватить для поддержки всех нуждающихся, так что во втором полугодии 2020 года, после снятия ограничений, финансовый сектор и бизнес способны относительно быстро восстановить потери и вновь вернуться к устойчивому росту под конец года.