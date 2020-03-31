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Ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Москва, 31.03.2020
#Коронавирус
#Мир
  • Ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Сергей Карпухин/ТАСС

Точное происхождение коронавируса COVID-19 до сих пор неизвестно.

Не исключено, что он мог «достаться» людям от панголинов или летучих мышей.

После анализа генетического материала коронавируса группа ученых из ряда стран пришла к выводу, что человек мог неоднократно им заражаться в течение нескольких десятилетий, прежде чем он стал «киллером» и убил на данный момент уже более 36 тысяч человек.

Ученые нашли два возможных варианта происхождения коронавируса COVID-19.

Первый – мутация и возникновение коронаподобных белков, которые позволяют ему, циркулируя среди животных, цепляться к легочным клеткам человека

Согласно второй теории люди долго ходили с относительно безобидной версией COVID-19, который, находясь в человеке, со временем мутировал и превратился в смертельно опасную угрозу для всего человечества.

Какая бы теория ни была правильной, она все равно опровергает многочисленные конспирологические теории о рукотворном происхождении коронавируса в лаборатории и преднамеренном заражении человечества.

После появления первых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Ухане и привязки их к расположенному на открытом воздухе рынку морепродуктов и диких животных ученые пытались выяснить историю его происхождения. Среди наиболее вероятных кандидатов на роль переносчика назывались змеи, летучие мыши и панголины. Маленькие хищные млекопитающие циветты считаются главными виновными в появлении эпидемии атипичной пневмонии (тяжелого острого респираторного синдрома SARS) в 2002-3 годах и в результате почти все уничтожены.

Ученые из калифорнийского университета Скриппс, из Колумбийского и Тулейнского университетов, а также из университетов Эдинбурга, Сиднея, опубликовавшие результаты своего генетического исследования в журнале Nature Medicine, не знают, от какого животного нам достался коронавирус. После анализа его генетического материала они предположили, что он мог жить в летучих мышах, одном из наиболее распространенных источников заражения людей.

С другой стороны, американские, британские и австралийские ученые предположили, что COVID-19 мог находиться в людях не один год и, возможно, даже не одно десятилетие в относительно безобидной форме, прежде чем стать «убийцей».

COVID-19 вполне мог так же, как вирус MERS, SARS-CoV-2, который вызвал COVID-19, мог переходить к людям от животных много раз, вызывая одиночные инфекции или короткие цепочки инфекций.

Это длилось годы и, не исключено, десятилетия. За это время вирус мог мутировать и «вооружиться» коронаподобными белками, при помощи которых он прикрепляется к легочным клеткам человека и провоцирует крайне опасную болезнь. Что же касается способности вызывать пандемию, то она, возможно, развилась после того, как он заразил большие группы людей.

Карта коронавируса онлайн и данные о заболевших и о том, сколько человек умерло от коронавируса здесь: maps.arcgis.com

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