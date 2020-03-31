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Украина выполнила все требования МВФ

Москва, 31.03.2020

Верховная Рада Украины проголосовала за два закона на принятии которых настаивал Международный валютный фонд. Это закон об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года и закон о запрете возвращать национализированные банки их прежним владельцам. Закон о банках направлен против олигарха Игоря Коломойского (спонсора избирательной кампании президента Украины Владимира Зеленского). Коломойский в 2014 году вывел из принадлежавшего ему «Приватбанка» около 5,5 млрд долларов, затем банк был обанкрочен и национализирован, а дыра в балансе банка была закрыта государством. МВФ настаивал на принятии специального закона, который сделает невозможным возвращение банка олигарху.

В декабре 2019 года МВФ согласовал выделение Украине 5,52 млрд долларов в рамках трехлетней программы расширенного финансирования и сегодня Фонд обещает увеличить помощь Киеву до 8 млрд долларов. В 2020 году Украине предстоит погасить долгов на 17 млрд долларов и без денег МВФ Киеву грозил дефолт.

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