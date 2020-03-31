На Украине растёт число заразившихся коронавирусом
Москва, 31.03.2020
Украинская медицина официально подтверждает 548 случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявлено 68 новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день от коронавируса вылечилось восемь человек, а 13 умерло.
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше