Установлена связь между прививкой БЦЖ и скоростью распространения коронавируса

Эпидемиологи США установили связь между смертностью от коронавируса и вакцинацией от туберкулеза вакциной БЦЖ, передает портал medRxiv. Результаты исследований показывают, что в странах, где присутствует поголовная вакцинация населении указанной вакциной уровень заражения вирусом гораздо ниже, чем в регионах, где от нее отказались. В частности, универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята в Италии, Нидерландах и США, сообщает ресурс.

Ожидается, что прививка может стать одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом благодаря комбинации пониженной смертности и заболеваемости. В рамках исследований ученые проверили взаимосвязь сдерживания благодаря вакцине распространения коронавируса, а также риска гибели от инфекции в самых уязвимых слоях населения. Также изучалась взаимосвязь между уровнем жизни в стране, развитием здравоохранения и распространением новой инфекции.

Авторы исследования считают, что отказ от вакцинации от туберкулеза в США, Иране, Италии, Бельгии, Нидерландах и других европейских привели к столь жутким результатам с распространением коронавируса. В небогатых странах, где население прививается вакциной БЦЖ в течении длительного времени, фиксируется крайне низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции, сообщают ученые. Они уверены, что данный факт подтверждает эффективность БЦЖ для защиты организма от коронавируса нового типа.