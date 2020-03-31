В Кремле оценили работу медиков и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

В ходе ежедневного брифинга для журналистов руководитель пресс-службы российского президента Дмитрий Песков оценил работу оперативного штаба и всех специалистов по предупреждению распространения коронавируса COVID-19.

По словам представителя Кремля, можно констатировать, что оперативный штаб, медики и вся система здравоохранения в целом работают очень хорошо. При этом Песков ответил на вопрос одного из представителей СМИ, не собираются ли российские власти делать выводы по проводившейся ранее оптимизации системы здравоохранения, так как борьба с коронавирусом потребовала открытия новых стационаров.

«Данный вопрос необходимо задавать специалистам из Минздрава, – цитирует главу президентской пресс-службы ТАСС. – В Кремле не могут и не должны считать и проводить какую-то оценку, тем более сейчас, в разгар опасной ситуации, связанной с коронавирусом».

Песков также подчеркнул, что на основании первых нескольких недель этой ситуации делать какие-то далеко идущие выводы невозможно и не нужно. При этом он пообещал, что ситуация по её истечению должна быть подвергнута глубокому анализу уже с выводами и решениями, ориентированными на перспективу.

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что этот анализ будет произведён. Что касается того, что раньше оптимизировали систему здравоохранения, то все разговоры на этот счёт – это пустые пересуды. Ни одна страна в мире не могла и не оказалась готовой к такой вспышке коронавируса», – резюмировал пресс-секретарь президента России.