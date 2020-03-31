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В Кремле рассказали о тестировании Путина на коронавирус

Москва, 31.03.2020

После сообщений об инфицировании новым коронавирусом главного врача больницы в Коммунарке пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность, заявив, что Владимир Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус и в настоящее время «все нормально».

Сегодня стало известно, что у главного врача Московской городской клинической больницы №40 Дениса Проценко обнаружен коронавирус, сообщает  телеканал «Россия 24».

Напомним, на минувшей неделе клинику в Коммунарке посетил президент РФ Владимир Путин, где провел личную встречу с Проценко, а также пообщался с персоналом.

Напомним, по данным на 31 марта в России выявлено более двух тысяч инфицированных новым коронавирусом. Всего в мире больных коронавирусом насчитывается более 700 тыс. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Италии и Испании. В Китае, откуда болезнь расползлась по миру, в настоящее время объявили о победе над эпидемией.

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