Николай Брико – главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ – рассказал, когда пик заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад в России.

По его мнению, наша страна уже подходит к пику коронавируса.

При этом он считает, что ещё какое-то время количество больных в РФ может увеличиваться, передаёт РИА Новости.

Представитель Минздрава пояснил, что цифры будут расти ещё несколько дней, после чего пойдут на снижение.

«Такое станет возможным, благодаря разнообразным и жёстким мерам, которые принимают власти.

Помимо этого, хочу напомнить, что коронавирус также, как и другие респираторные вирусы особенно активен в холодное время года и должен пойти на спад в апреле-мае, когда в России температурный фон начнёт повышаться», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что по заявлениям врачей распространение коронавируса способна остановить сухая, тёплая погода.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода установится на большей территории страны в июле, на европейской части России – в начале июня.