Вход/Регистрация Подписка

В Минздраве спрогнозировали, когда пик заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад

Москва, 31.03.2020

Николай Брико – главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ – рассказал, когда пик заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад в России.

По его мнению, наша страна уже подходит к пику коронавируса.

При этом он считает, что ещё какое-то время количество больных в РФ может увеличиваться, передаёт РИА Новости.

Представитель Минздрава пояснил, что цифры будут расти ещё несколько дней, после чего пойдут на снижение.

«Такое станет возможным, благодаря разнообразным и жёстким мерам, которые принимают власти.

Помимо этого, хочу напомнить, что коронавирус также, как и другие респираторные вирусы особенно активен в холодное время года и должен пойти на спад в апреле-мае, когда в России температурный фон начнёт повышаться», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что по заявлениям врачей распространение коронавируса способна остановить сухая, тёплая погода.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода установится на большей территории страны в июле, на европейской части России – в начале июня.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. РЫНОК
    Рынки зазеленели после полива
  2. Покупай, подорожало!
    Ажиотажный спрос на бытовую технику и электронику, вызванный девальвацией рубля и распространением коронавируса, приведет к перенасыщению и стагнации рынка
  3. Когда пандемии придет конец?
    Италия прошла пик заболеваемости в эпидемии COVID-19, но другие страны Европы, в их числе и Россия, отстают на две недели. Отступать болезнь начнет не раньше конца апреля
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама