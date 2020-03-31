В пресс-службе Собянина рассказали о состоянии здоровья мэра Москвы

Гульнара Пенькова – руководитель пресс-службы мэра Москвы – рассказала о состоянии здоровья Сергея Собнина, общавшегося с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого ранее был диагностирован коронавирус.

По её словам, столичный градоначальник находится в полном порядке.

«С Сергеем Семёновичем всё в порядке, за его здоровьем внимательно следим», – резюмировала Пенькова.

Напомним, ранее сообщалось, что у Дениса Проценко главного врача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус. Медик находится в удовлетворительном состоянии и самоизолировался в своём рабочем кабинете.

Напомним, 24 марта Денис Проценко сопровождал российского лидера Владимира Путина во время его визита в больницу в Коммунарке. В этой связи руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что опасений в связи с общением заболевшего медика с Путиным быть не должно.

«Президент регулярно тестируется. Всё нормально», – подчеркнул Песков.

Согласно последним данным, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 2337 человек, из них 1613 в Москве, 121 пациент вылечился, 17 человек скончались. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели около 800 тыс. человек, почти 39 тыс. человек погибли, более 170 тыс. – выздоровели.