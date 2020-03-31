В России предлагают отложить свадьбы и разводы до 1 июня

С предложением отложить до 1 июня свадьбы и разводы из-за коронавируса выступил Минюст, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на официальное заявление ведомства.

«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой из-за распространения коронавируса, Минюст России выступил с предложением временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков на всей территории России», - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что соответствующее предложение направлено в адрес высших должностных лиц российских регионов.

Даты бракосочетаний, назначенные ранее, будут перенесены на сроки, начиная с 1 июня, говорится в сообщении. Зарегистрировать брак возможно в исключительных случаях и без гостей, указывается в сообщении.

Напомним, ранее было принято решение о переносе ЕГЭ из-за распространения коронавируса. Экзамены у выпускников начнут проводиться, начиная с 8 июня текущего года. В общей сложности число заболевших достигло 2337 человек.