В России за истекшие сутки выявлено 500 новых заболевших коронавирусной инфекцией, пишет «Коммерсантъ».

Коронавирус в Москве



Большинство инфицированных зафиксированы в Москве, их 387.



Коронавирус в России

На втором месте по заболеваемости находится Санкт-Петербург, там выявлено 48 человек заболевших коронавирусом, на третьем - по 9 человек - Дагестан и Свердловская область.

Таким образом, общее число заразившихся достигло 2337. 30 марта было выявлено 302 заболевших, выздоровели за истекшие сутки 55 человек.

Напомним, новый коронавирус начал распространяться по миру в январе 2020 года из китайского Уханя. 11 марта ВОЗ объявила о начале пандемии инфекции, которая затронула 177 стран мира.

В общей сложности по данным на 31 марта насчитывается более 700 тыс. инфицированных.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в США, где более 160 тыс. заболевших, Италии, где вирус поразил уже более 101 тыс. человек, а также в Испании, где число инфицированных приближается к 90 тыс.

Карта коронавируса онлайн и его распространени в мире: maps.arcgis.com