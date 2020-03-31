Пандемия может серьезно нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия

Хотя Китай полагается на собственное производство пшеницы и риса, но страна зависит от импорта других культур, например, соевых бобов. А они, в свою очередь, используются, в том числе, в качестве корма для и без того поредевшего из-за АЧС поголовья свиней. Сою Китай закупает в Бразилии, США, Аргентине. И ее нехватка напрямую повлияет на производство животного белка в КНР.

Длительный карантин уже ударил по сельхозотрасли Поднебесной: ранее СМИ сообщали, что урожай овощей буквально гниет на полях и в теплицах из-за катастрофической нехватки рабочих рук. Все гастарбайтеры, привлекаемые фермерами, оказались заперты в родных регионах на карантине. Да и логистические цепочки пострадали из-за экстренных мер. А теперь 1,4 млрд китайцев, уже потрепанных вспышкой коронавируса, могут столкнуться с продуктовым дефицитом.

Об угрозе продовольственного кризиса заявили и в ООН. Профильная организация, ФАО, заявила о том, что «уже видит признаки того, что карантин начинает оказывать влияние на цепочки поставок. В частности, речь идет о замедлении в судоходной отрасли. Перебои, особенно в области логистики, могут возникнуть в ближайшие месяцы». Комитет ООН по всемирной продовольственной безопасности также предупредил о том, что сбои в цепочках поставок грозят катастрофическими последствиями.

«В сочетании с текущим кризисом из-за нашествия саранчи (в Африке и на Ближнем Востоке), который уже влияет на производство продуктов питания, все это может значительно ухудшить ситуацию на мировом продовольственном рынке, что приведет к паническим покупкам, ограничениям экспорта и сбоям в цепочке поставок. А это вызовет резкий скачок цен на продовольствие», - заявил профессор Школы экономики и менеджмента Университета Тунцзи Чен Гоцян, - «Поэтому, если вспышка не будет взята под эффективный контроль, это может вызвать серьезный мировой продовольственный кризис и напрямую угрожать продовольственной безопасности Китая и других развивающихся стран».

Между тем, страны постепенно вводят ограничения на экспорт ключевых товаров. Пока, по большей части, речь идет о рисе и пшенице. Стоит отметить, что накануне Минэкономразвития РФ согласовало проект постановления о введении временной квоты на экспорт зерна из России с 1 апреля. Инициатором ограничений выступил Минсельхоз. Меры коснутся наиболее важных для внутреннего рынка культур: пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. Министерство предложило ввести квоту в размере 7 млн тонн.

Третий крупнейший экспортер риса в мире, Вьетнам, 27 марта заявил о том, что приостанавливает до конца месяца заключение новых экспортных контрактов, сосредоточившись на наращивании запасов. После того, как дефицит на внутреннем рынке Таиланда вызвал резкий рост спроса на куриные яйца, подорожавшие вдвое, руководство страны прекратило поставки этой продукции как минимум на неделю.

В Гонконге, где на долю Таиланда и Вьетнама приходится 80% импорта риса, уже в эти выходные выстроились длинные очереди в магазины: люди спешат запастись продуктами. Уже 30 марта во многих супермаркетах продажи ограничили двумя пакетами риса и двумя упаковками яиц.

Аналитики при этом говорят: это только начало. При этом они отмечают, что наибольшие сложности с продовольствием начнутся у стран, постоянно сотрудничающих с одним-двумя экспортерами.

Между тем, ФАО отмечает, что если страны сейчас озаботятся сохранением цепочек поставок, кризиса можно будет избежать. В случае же, если соответствующие меры не будут приняты вовремя, по словам главного экономиста организации Максимо Тореро Каллена, в условиях быстро распространяющегося по миру COVID-19, реальные проблемы с поставками продовольствия в мире начнутся уже в апреле-мае.