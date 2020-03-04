Джо проснулся: почему Байден выиграл Супервторник

3 марта в США состоялся «супервторник» - одновременное голосование в 14 штатах, которые в совокупности дают треть голосов выборщиков на демократических праймериз. И этот день должен был стать днем триумфа кандидата-демократа Берни Сандерса и нынешнего президента Дональда Трампа. Первый закрепил бы свое лидерство в гонке (еще неделю назад опросы говорили, что он побеждает почти во всех штатах супервторника). Второй же сильно порадовался бы за триумф первого, поскольку социалист Берни Сандерс – лучший соперник для Трампа на общих выборах из всех возможных. 96% американцев на президентских выборах в принципе готовы проголосовать за черного кандидата, 93% - за женщину, 78% - за лицо нетрадиционной ориентации, 66% - за мусульманина. И лишь 47% избирателей приемлют президента-социалиста.

Однако радости не получилось. Из 14 штатов супервторника Сандерс выиграл лишь 4 (возможно, будет 5 – на момент сдачи текста итоговый результат в штате Мэн еще не подсчитан). Остальные остались за «Сонным Джо» - так Трамп называет Джозефа Байдена. Поскольку нет итогового результата и в штате Калифорния (где Сандерс победил, но пока непонятно с каким результатом), нельзя сказать кто из кандидатов будет лидировать по числу набранных голосов выборщиков. Возможно, даже Сандерс – однако это слабое утешение для кандидата.

Почему так произошло? Многие говорят об эмоциональном воодушевлении сторонников Байдена, которое охватило их после триумфальной победы «Сонного Джо» в Южной Каролине. Однако причина не только в этом. Во-первых, подсуетился демократический истеблишмент. Они тоже видели опросы относительно взглядов американцев на перспективу президента-социалиста, и сделали все возможное для того, чтобы усилить позиции Байдена. Незадолго до супервторника два умеренных кандидата – Пит Бутэджеч и Эми Клобушар – вышли из гонки и предложили своим сторонникам голосовать за Байдена. «Нам нужен кандидат, который соберет вокруг себя не только избирателей-демократов, но также беспартийных и даже умеренных республиканцев, - поясняла госпожа Клобушар. – И это может Байден». Помимо Бутэджеча и Клобушар, в кампанию Байдена активно включились демократические випы, которые поехали в свои штаты агитировать за бывшего вице-президента – например, бывший член Палаты представителей от Техаса Бето О’Рорк (в в итоге Байден, по опросам проигрывавший Сандерсу в Техасе почти 9 процентных пунктов, опередил сенатора-социалиста на голосовании в «Штате одинокой звезды» почти на 5 пунктов). Именно поэтому «прогрессисты» (так в США называют социалистическое крыло демократов), уже называют происходящее не возрождением Байдена, а устроенным партийным истеблишментом в его пользу переворотом.

Наконец, в пользу Байдена сыграло и электоральное поражение миллиардера Майкла Блумберга. Блумберг вошел в гонку тогда, когда казалось, что Байден беспросветно тонет – и надеялся забрать его голоса. Для этого он даже вложил в рекламу на территории штатов супервторника колоссальные деньги - 500 миллионов долларов. Однако публичные выступления Блумберга перед голосованием американцев не впечатлили, и они фактически вернулись к Байдену – тем более после победы того в Южной Каролине. В итоге Блумберг в ходе супервторника не только не выиграл ни один штат и не занял нигде второго места, но даже финишировал третьим лишь в 9 штатах из 14. Острый на язык Трамп уже высмеял «Мини-Майка» за столь неудачные инвестиции.

Следующие праймериз пройдут в Мичигане (10 марта), Флориде (17 марта) и Джорджии (24 марта). Во всех трех штатах Байден близок к победе. Победа, которая закрепит его статус рейтингового лидера, полученный на супервторнике, а также позволит отыграть лидерство Сандерса по голосам (которое, скорее всего, сейчас останется за сенатором от Вермонта после подсчета всех голосов в Калифорнии). Соответственно, прогрессистам нужно что-то делать – и лучшим выходом для них будет консолидация вокруг одного кандидата.

Сандерсу очень нужно чтобы сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен – еще один левый кандидат, который оттягивает на себя «социалистические» голоса– вышла из гонки и призвала своих избирателей голосовать за Берни. Будь Уоррен приличным человеком, она должна была бы электорально «застрелиться» прямо сейчас – хотя бы потому, что с треском проиграла праймериз в своем родном Массачусетсе, где она с 21,2 голосами оказалась позади Байдена и Сандерса. Вряд ли Покахонтас (как Уоррен называет Трамп за то, что та заявила о ее индейских корнях) с таким результатом соберет много денег на продолжение компании. С другой стороны, Уоррен понимает, что если она доживет до финиша кампании и партийного съезда в Милуоки, то у нее будет шанс выскочить в дамки даже с третьего места.

С большой долей вероятности по итогам кампании ни у Сандерса, ни у Байдена не будет большинства голосов, и на съезде ожидается серьезный раскол. Кандидата в президенты станут выбирать голосованием делегатов и в какой-то момент они смогут голосовать свободно (то есть не так, как их уполномочили избиратели). И тогда, возможно, они выберут золотую середину в лице Уоррен – левую (но не настолько радикальную как Сандерс), и представительницу истеблишмента (но не настолько забронзовевшую и коррупционную, как Байден). Сандерсу, понятно, эти амбиции Уоррен не по душе – но у него нет рычагов воздействия на нее. Он даже не может предложить ей пост вице-президента – ведь понятно, что если партия номинирует левого кандидата, то в пару с ним должен идти умеренный респектабельный демократ, и Уоррен (даже с учетом ее умеренной умеренности) вряд ли годится на эту роль.