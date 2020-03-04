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Европа боится повторения миграционного кризиса 2015 года

Москва, 04.03.2020
#Миграционный кризис в Европе
#Политика
  • Европа боится повторения миграционного кризиса 2015 года

AP/TASS

Вчера в греческой деревне Кастанис встречали высоких гостей. Малоизвестную за пределами пограничного нома Эврос деревушку посетили премьер-министр Греции Кирьякос Митсотакис, премьер Хорватии, председательствующей на ротационной основе в Евросовете, Андрей Пленкович и общеевропейские президенты: Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляйен, Европейского Совета - Шарль Мишель и Европарламента - Давид Сассоли.

Причиной приезда высоких гостей в Кастанис стало географическое расположение деревни на греко-турецкой границе, проходящей по реке Эврос. На границе Греции и Турции сейчас вновь очень неспокойно. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил «открыть ворота» и пустить в Европу, как в 2015 году, беженцев, находящихся на территории Турции. Анкара давит на Европу, которая, как нетрудно догадаться, боится повторения сильнейшего кризиса с мигрантами в 2015 году, с целью добиться от Брюсселя как политической, так и финансовой поддержки. Речь идет о резко обострившейся ситуации в Сирии, а если быть точнее – на севере страны, в провинции Идлиб.

Президент Эрдоган угрожает заполнить Европу сирийскими беженцами, которые уже не первый год находятся на территории Турции и число которых резко возросло в последние недели, после того, как обострилась ситуация в Идлибе.

Напомним, в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, по которому Турция обязалась закрыть границу с Грецией для беженцев и провести ряд мер, направленных на улучшение условий их содержания на своей территории, в обмен на финансовую помощь в размере 6 млрд евро. Брюссель сейчас обвиняет Турцию в нарушении этого соглашения, а Турция обвиняет ЕС в том, что с ней полностью до сих пор не рассчитались.

Приезд Большой общеевропейской тройки и хорватского премьера призван показать, что Евросоюз солидарен с Афинами. ЕС намерен разместить как на сухопутной, так и на морской границе между Грецией и Турцией дополнительные силы пограничников, а также немедленно выделить грекам финансовую помощь в размере 350 млн евро для укрепления греко-турецкой границы.

Европейское пограничное агентство Frontex сейчас срочно готовит отряд быстрого реагирования для отправки в Грецию численностью сто человек, которые будут усилены патрульным кораблем и шестью патрульными катерами.

В Брюсселе не намерены обращать внимание на протесты Верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявившего, что закрытие греко-турецкой границы будет нарушением международных законов и конвенций о защите мигрантов и беженцев.

Естественно, воинственнее остальных в Кастанисе был настроен греческий премьер, обвинивший президента Эрдогана в шантаже Евросоюза при помощи беженцев.

Точное количество беженцев, приехавших из Стамбула к границе с Грецией, неизвестно. Представитель турецкого отделения Международной организации по миграции (IOM) заявил в воскресенье, что на границу прибыли примерно 10 тысяч человек разных национальностей.

Такие мощные десанты, как этот, объединенная Европа высаживает крайне редко (не исключено, что это произошло впервые). Это обстоятельство подчеркивает чрезвычайность ситуации – принять несколько сотен тысяч беженцев с Ближнего Востока сейчас, в самый разгар эпидемии коронавируса COVID-19, Европа, конечно, не может.

Пока общеевропейское начальство стояло на берегу Эвроса, в Анкару срочно вылетел Верховный  представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (еврокомиссар) Жозеп Боррель. Он встретится с турецкими официальными лицами и попытается убедить турецкие власти навести порядок на границе с Грецией, то есть закрыть «ворота» и не пускать больше в Европу беженцев.

В среду, 4 марта, в Анкару вылетел и президент Евросовета Шарль Мишель, который встретится с турецким президентом.

Канцлер Меркель призвала создать в Идлибе «зону безопасности» для защиты гражданского населения. Что касается ситуации в Сирии, то в этом отношении какая-то ясность может появиться после переговоров президентов Путина и Эрдогана, которые состоятся 5 марта в Москве и будут, естественно, посвящены ситуации в Идлибе.

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