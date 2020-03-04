ФРС США пошла экстренные меры из-за коронавируса

Федеральная Резервная Система (ФРС), главный банк Соединенных Штатов, снизила учетную ставку сразу на 0,5%. Такого большого снижения не было более десяти лет, после финансового кризиса 2008 года. Еще одна особенность, говорящая о чрезвычайной ситуации - заседание ФРС было внеочередным и состоялось между запланированными заседаниями, обычно проходящими в середине месяца.

Решение главы ФРС Джерома Пауэлла и его коллег вызвано эпидемией коронавируса COVID-19 и сильным негативным воздействием, которое он оказывает как на глобальную экономику, так и на экономику США, угрожая ее рекордно долгому устойчивому развитию.

Снижение ставки ФРС, которая в прошлом году, кстати, снижала учетную ставку трижды и все три раза на 0,25%, произошло на следующий день после телефонной конференции министров финансов стран членов G7, по итогам которой было объявлено о начале скоординированной борьбы семерки самых развитых экономик планеты с коронавирусом. Так что США, как и положено первой экономике мира, выступила первой.

«Мы с коллегами приняли это решение для того, чтобы помочь американской экономике оставаться сильной перед лицом новых рисков,- заявил Джером Пауэлл на наспех собранной пресс-конференции в Вашингтоне.- Распространение коронавируса принесло новые вызовы и риски».



Онлайн карта распространения коронавируса онлайн здесь: maps.arcgis.com

На инвесторов такое резкое снижение ставки однако успокаивающего эффекта не произвело. Так же, впрочем, как и обещание министров финансов стран членов G7, пообещавших сообща бороться с COVID-19. После ралли в начале текущей недели на ожиданиях решительных действий властей рынки продолжили падение. Индекс S&P 500, например, упал более чем на 3%, а ставки по десятилетним американским гособлигациям ушли ниже 1%. Инвесторы и экономисты считают, что ФРС должна сделать больше, чем простое, хотя и мощное (по нынешним временам) снижение ставки.

Пауэлл, между тем, имеет свободу маневра и может предпринять какие-то дополнительные действия на запланированном заседании ФРС, которое состоится 17-18 марта. Он подчеркнул, что банк будет очень внимательно следить за ситуацией. Глава ФРС также признал, что снижение ставки не снизит темпы распространения эпидемии или количество заболевших вирусом, и подчеркнул, что у его банка нет всех готовых ответов и что борьба с коронавирусом должна носить многогранный характер и должна вестись правительствами всех государств, врачами, главами центробанков и так далее.

Участники внеочередного заседания ФРС единогласно проголосовали за снижение ставки до 1-1,25%, хотя «главные показатели американской экономики по-прежнему остаются сильными».

Реакция рынков на решение ФРС снизить учетную ставку сразу на 0,5%, считают экономисты, вполне объяснима.

«ФРС обладает очень незначительных набором средств,- объяснил профессор экономики университета Джона Хопкинса, ранее, кстати, работавший экономистом в Федрезерве,- и те средства, что имеются в ее распоряжении, совсем не подходят для реагирования на потенциальный огромный шок предложения. Они (ФРС) все же решили действовать имеющимися у них средствами».

Скорее всего, примеру главного американского банка теперь последуют и центробанки других развитых и развивающихся стран. Впрочем, у ряда центробанков еврозоны и Японии возможности для манипулирования ставками сильно ограничены, так как у них уже отрицательные учетные ставки.

Президент Трамп, который, как обычно, настаивал на снижении учетной ставки, сейчас требует дальнейшего ослабления монетарной политики ФРС.