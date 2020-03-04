Греф перечислил профессии будущего

В будущем стоит ожидать исчезновения «простых специальностей», считает глава Сбербанка Герман Греф.

Свое видение профессий будущего руководитель изложил в своей презентации. Произойдет это из-за стремительного развития искусственного интеллекта, именно поэтому все люди без исключения должны владеть технологией искусственного интеллекта, если они не хотят остаться безработными.

В докладе отмечается, что самыми востребованными профессиями будущего станут профессии с применением технологий, в том числе инженер-биомедик, инженер виртуальной реальности, биотехнолог. По словам Германа Грефа, технологии сегодня определяют «все аспекты жизни, - политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого гражданина».

«Искусственный интеллект является, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений», - рассказал Греф в ходе приветственной речи на открытии финала олимпиады по направлению «Искусственный интеллект».

Именно поэтому, по его мнению, чем бы ни занимался человек, ему необходимо владеть технологией искусственного интеллекта. Он подтвердил, что простые специальности, выходящие за рамки использования искусственного интеллекта, скоро исчезнут из списка профессий.