Италия закрывает все школы и университеты из-за вспышки коронавируса

Правительство Италии приняло решение о закрытии с завтрашнего дня всех школ и университетов в стране на 2 недели из-за вспышки коронавируса, сообщает ANSA.

Ранее подобные меры были введены в наиболее пострадавших от инфекции северных регионах Италии.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии 4 марта выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекции стали 79 человек.

О вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря 2019 года из сообщения китайского правительства в ВОЗ. В настоящее время насчитывается более 90 тыс. заболевших коронавирусом в мире. Больше всего инфицированных находится в Китае, Южной Корее, Италии и Иране.



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