Коронавирус значительно снизит темпы роста мировой экономики в 2020 году

Согласно заявлению директор-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, из-за распространения коронавирусной инфекции темпы роста мировой экономики в текущем будут значительно ниже уровня 2019 года. Потери связаны, в первую очередь, со снижением потребления нефти в Китае. Георгиева уточнила, что нефтедобывающие страны уже потеряли около $10 млрд из-за вспышке эпидемии в КНР и дальнейшего распространения вируса в мире.

По заявлению представителя МВФ, которое прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом, «рост мировой экономики в 2020 году в любом случае будет ниже уровня предыдущего года». Точные цифры потерь можно будет назвать позже, после получения ясной картины масштабов эпидемии и эффективности принятых мер, подчеркнула Георгиева. Она также подчеркнула, что из-за эпидемии цены на нефть с начала года «упали более чем на 15%, это привело к потерям в доходах основных экспортеров в размере примерно $10 млрд.

Напомним, в конце декабря 2019 года Китай сообщил в ВОЗ о вспышке коронавирусной инфекции в мегаполисе Ухань. На сегодня в мире насчитывается более 90 тыс. заболевших. Самое большое число заразившихся насчитывается в Китае, Южной Корее, Италии и Иране.