Кроноавирус спровоцировал рост спроса на наличную валюту

« Средняя температура по больнице» начала расти

Согласно данным банка «Русский стандарт», которые приводит ТАСС, в первые два месяца года резко подскочил спрос на иностранную валюту. Там объясняют это погруженностью россиян в мировую информационную повестку. «Февраль 2020 года главным образом запомнится распространением коронавируса за пределами Китая и, в частности, ростом числа зараженных в Италии, что привело к обвалу фондовых рынков и закономерному ослаблению рубля в конце месяца», — цитирует агентство исследование банка. Там оценили спрос клиентов на валюту по отношению к началу прошлого года. Объем покупок долларов вырос на 40% год к году, а количество совершенных сделок — на 18%. Но не менее интересно другое соотношение. Относительно января 2020 года объем покупок упал на 12%, а их количество снизилось на 4%.

Причудливую динамику демонстрирует евро. Объем покупок евро в феврале вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, при том что число сделок по покупке оказалось меньше на 17%. И — при сокращении, по сравнению с январем с.г., спроса на доллары, объем покупок евро вырос на 31%.

Это, конечно, видно и по курсу. Доллар поначалу рос опережающими темпами, но вот уже и евро стал возвращать себе позиции к рублю подзабытой давности.

Количество сделок рубль/евро по данным «Русского стандарта», все же снизилось в феврале к январю на 6%. Покупают покупатели, у которых есть, на что покупать, а таких не очень много. Ну а наибольшую активность в покупке иностранной валюты демонстрируют жители двух столиц, а также Новосибирска и Саратова.

На фоне заявления российского Минфина о том, что власти не собираются предпринимать каких-то активных действий по сдерживанию активности курсов валют, население несколько забеспокоилось, замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Другое дело, считает аналитик, что на пике стоимости покупать актив нелогично, но у россиян иных механизмов не было. Позже, когда рыночные эмоции спадут, доллар стабилизируется в коридоре 64-66 руб., ожидает Анна Бодрова. Это, по ее словам, вполне нормальный коридор колебаний американской валюты при сегодняшних реалиях.

Люди покупали рационально

Между тем, цифры исследования все же говорят о более или менее рациональном поведении наших граждан, полагает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Жизненный опыт кое-чему большинство россиян научил: люди, если и уступают собственным страхам, решая переложиться на всякий случай в валюту, то хотя бы стараются делать это на стадии ранних курсовых всплесков.

Основные покупки долларов делались населением в январе, то есть далеко не на пиках стоимости, а когда курс подскочил в район чуть выше 63 руб., то есть, тогда еще всего на пару рублей — а многие покупали доллары и чуть пораньше, в середине месяца, когда нефть уже нырнула резко под 65 долларов за баррель. В феврале же покупок долларов было меньше, чем в январе: объемы и количество февральских покупок смотрятся намного больше лишь по сравнению с февралем 2019 года, то есть с тем же периодом годом раньше.

Но именно тогда, год назад в феврале, желание покупать валюту пошло у населения резко на спад, ведь доллар быстро опустился в первые же дни 2019 года с 69 руб. к 65,6-66 руб. Действительно много покупали валюты в конце 2018 года, из-за страхов перед «адскими санкциями» от конгресса США, но их американцы не решились ввести. А потом напряжение спало, и спрос на доллары упал даже ниже обычной «нормы». Так что сейчас «рост по году» это обычный эффект низкой базы.

Реально больше стало в феврале покупок евро, но и здесь логика понятна, полагает Пётр Пушкарёв. Евро быстро дешевел с начала года по отношению к доллару. Так что в целом, можно сказать, что панике население не поддается и на пиках курсовых скачков валюты покупает не так много.

В горизонте пары недель, по оценке эксперта, рубль все еще может оставаться под давлением, не спеша пока быстро укрепляться до прежних уровней. Но это не значит, что доллар обязательно поднимется при этом еще выше, в район 69 или 70 руб. Похожую ситуацию мы уже проходили в августе 2019 года, когда доллар долго прижимался к отметкам в 66,5-67 руб., а потом просто спокойно отступил обратно к 63 руб. Причем временная слабость российской валюты тогда была связана примерно с тем же поводом, что и сейчас: с сильной коррекцией вниз на мировых биржах.

Давление на рубль может сохраняться, но совсем не обязательно, что доллар и евро пожелают вообще подняться по отношению к рублю, говорит Петр Пушкарёв. ФРС США вчера в чрезвычайном порядке снизила сразу на 0.5% ключевую ставку. А это значит, что доходность российских ОФЗ станет еще более привлекательной в сравнении с бумагами США (торгуются сейчас менее чем под 1% годовых) или Европы (с её отрицательными ставками). Как только иностранные инвесторы получат больше поводов вновь зайти в российскую высокую доходность снова, то начнет возвратное движение и рубль.

«Только я бы не слишком рекомендовал использовать непосредственно валютный курс рубля для прямых сделок: на краткосрочных скачках рубля заработать порой труднее, чем потерять. Чем "играть" в России на валютном курсе, намного безопаснее и прибыльнее, как правило, просто вкладывать рубли в рублевые инструменты с хорошей доходностью, а доллары в долларовые», – заключает Пётр Пушкарёв.