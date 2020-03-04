Курс доллара: рубль резко отреагировал на неожиданную новость из США

Курс доллара во вторник резко снизился к рублю после неожиданного решения ФРС снизить ставку на полпроцента. Сразу после оглашения итогов экстренного заседания регулятора США курс рубля вырос почти на 1 рубль - до 65,43 руб. К концу дня доллар отыграл часть потерь - торги завершились на уровне 65,97 руб. (минус 47 коп.), курс евро снизился на 24 копейки - 73,78 руб.



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Голосование на экстренном сокращение о снижении ставки до диапазона от 1% - 1.25% было единодушным, решение было обосновано угрозами коронавируса экономическому росту.

«Коронавирус провоцирует риски для экономики», - говорится в заявлении ФРС.

Федрезерв также отметил, что «внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики».

Американские акции выросли после новости о снижении ставки, курс доллара резко упал. Впрочем, затем индексы США перешли к падению на фоне усилившихся опасений инвесторов из-за распространения коронавируса.

Аналитики отмечают, что экстренное снижения ставки на внеочередном заседании ФРС произошло впервые со времен финансового кризиса 2008 года.

Цены на нефть прибавили на фоне новости 3%, но к вечеру произошла коррекция. Сорт Brent торговался на уровне 52,00 долл. за баррель.

Аналитики пока осторожно оценивают данное решение ФРС, признавая при этом, что такие действия ожидались инвесторами.

По мнению Михаила Шульгина из компании "Открытие брокер", ставка ФРС к концу года снизится еще на полпроцента.

Рынки продолжают попытки восстановить потери от коронавируса в надежде на поддержку со стороны монетарных властей, отметил Антон Покатович из компании "БКС премьер". Однако это восстановление носит крайне хрупкий характер.

В пользу рубля сейчас возможное снижение покупки валюты в рамках бюджетного правила. Согласно опросу Reuters, суммарные ежедневные интервенции сократятся почти на четверть, до 10,9 миллиарда рублей с текущих 14,1 миллиарда рублей.

Минфин объявит о новых параметрах покупок валюты сегодня в полдень, а вчера он сообщил об отмене сегодняшних аукционов по размещению ОФЗ, сославшись на повышенную волатильность рынков. Впрочем, свой квартальный план по привлечению средств через ОФЗ Минфин почти выполнил и может позволить себе провести размещение бумаг на более выгодных условиях после снижения турбулентности на рынках.